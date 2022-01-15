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futebol

Léo Ortiz recusou proposta para deixar o Red Bull Bragantino

Zagueiro teve a oportunidade de atuar no futebol mexicano, mas disse não ao convite do Tigres-MEX...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 20:09

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 20:09

O Bragantino está na Libertadores da América e a diretoria trabalha firme nos bastidores para segurar as principais peças.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O zagueiro Léo Ortiz, um dos melhores jogadores do grupo, convive com a rotina de receber sondagens e desta vez o futebol mexicano buscou a sua contratação.
O Tigres-MEX apresentou uma oferta para levar o jogador, que prontamente recusou a oferta para continuar no Red Bull Bragantino.
Além do envolvimento com o projeto do Massa Bruta, Léo Ortiz projeta ficar em evidência para receber uma oportunidade da Seleção Brasileira.
Europa
Outro ponto que não empolgo é devido ao interesse de Léo Ortiz atuar no futebol europeu.
Crédito: LéoOrtizestavanamiradoTigres-MEX(AriFerreira/RedBullBragantino

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