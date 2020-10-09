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futebol

Léo Ortiz lamenta postura do Bragantino na derrota contra o Inter

Capitão do Massa Bruta reclamou sobre a intensidade do time na etapa inicial...

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 00:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2020 às 00:33
Crédito: Divulgação/Bragantino
A situação do Bragantino é dramática. Se o time ostentava uma pequena série de três partidas sem perder, a invencibilidade chegou ao fim contra o Internacional dentro do Nabizão.Na saída de campo, o zagueiro/capitão Léo Ortiz reclamou da postura sonolenta do Massa Bruta na etapa inicial.
‘No primeiro tempo, eles entraram a 120 e nós entramos a 50. Isso fez muita diferença. Segundo tempo, voltamos muito melhor, mas já estávamos atrás do placar contra uma defesa que sofre poucos gols. Ainda tivemos a expulsão, que complicou um pouco’, disse o defensor.
Com apenas 19 pontos, o Red Bull Bragantino volta a campo no domingo, quando encara o Atlético-GO, fora de casa.

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