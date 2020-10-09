Léo Ortiz lamenta postura do Bragantino na derrota contra o Inter

Crédito: Divulgação/Bragantino

A situação do Bragantino é dramática. Se o time ostentava uma pequena série de três partidas sem perder, a invencibilidade chegou ao fim contra o Internacional dentro do Nabizão.Na saída de campo, o zagueiro/capitão Léo Ortiz reclamou da postura sonolenta do Massa Bruta na etapa inicial.

‘No primeiro tempo, eles entraram a 120 e nós entramos a 50. Isso fez muita diferença. Segundo tempo, voltamos muito melhor, mas já estávamos atrás do placar contra uma defesa que sofre poucos gols. Ainda tivemos a expulsão, que complicou um pouco’, disse o defensor.