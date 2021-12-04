Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Léo Ortiz é desfalque do Bragantino contra o Atlético-MG

Zagueiro está suspenso e não encara o Galo em jogo decisivo no Mineirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 dez 2021 às 12:50

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 12:50

Sem vencer nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino volta a campo para encarar o Atlético-MG, que sagrou-se campeão nacional na última quinta-feira.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se o jogo é de festa para o Galo, dentro do Massa Bruta o clima é de pura decisão, já que o time precisa dar uma resposta ao seu torcedor.
Além disso, o Bragantino não pode mais desperdiçar pontos. O clube paulista vem em queda livre e vê os rivais ganharem força nas rodadas finais do torneio.
Léo Ortiz
O principal problema de Mauricio Barbieri na montagem do time está em Léo Ortiz. Suspenso, o zagueiro e capitão está fora do confronto. A tendência é que Natan fique com a vaga.
Com 53 pontos, o Bragantino aparece na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro
Crédito: (AriFerreira/RedBullBragantino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados