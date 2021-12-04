Léo Ortiz é desfalque do Bragantino contra o Atlético-MG

Sem vencer nos últimos três jogos do Campeonato Brasileiro, o Red Bull Bragantino volta a campo para encarar o Atlético-MG, que sagrou-se campeão nacional na última quinta-feira.

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Se o jogo é de festa para o Galo, dentro do Massa Bruta o clima é de pura decisão, já que o time precisa dar uma resposta ao seu torcedor.

Além disso, o Bragantino não pode mais desperdiçar pontos. O clube paulista vem em queda livre e vê os rivais ganharem força nas rodadas finais do torneio.

Léo Ortiz

O principal problema de Mauricio Barbieri na montagem do time está em Léo Ortiz. Suspenso, o zagueiro e capitão está fora do confronto. A tendência é que Natan fique com a vaga.

Com 53 pontos, o Bragantino aparece na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro