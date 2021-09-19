Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Léo Ortiz deixa Arena Fonte Nova 'chateado' com empate do Bragantino

Zagueiro acredita que o time subiu de produção, mas não o suficiente para vencer o Bahia fora de casa...

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 09:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2021 às 09:45
Crédito: Léo Ortiz é um dos destaques do Bragantino na temporada (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino
O fim de semana do Bragantino não termina da melhor maneira. Na Fonte Nova, o Massa Bruta visitou o Bahia e ficou no empate por 1 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Sem a vitória como visitante, o Braga permanece fora do G-4 e aguarda os resultados do domingo para saber como fica a situação na tabela.
Evolução
Na análise do capitão Léo Ortiz, o grupo evoluiu no aspecto da apresentação depois da derrota em casa para a Chapecoense, mas o resultado não acompanhou o desempenho do time.
‘Chateado pelo resultado, podia ter saído daqui com resultado melhor. Gol que sofremos foi desatenção que tivemos. Feliz pela postura da equipe, houve melhora muito grande do jogo que fizemos contra Chapecoense. Feliz pela postura da equipe, mas com mais atenção na quarta-feira'.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados