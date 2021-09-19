Léo Ortiz deixa Arena Fonte Nova 'chateado' com empate do Bragantino

Crédito: Léo Ortiz é um dos destaques do Bragantino na temporada (Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

O fim de semana do Bragantino não termina da melhor maneira. Na Fonte Nova, o Massa Bruta visitou o Bahia e ficou no empate por 1 a 1.

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Sem a vitória como visitante, o Braga permanece fora do G-4 e aguarda os resultados do domingo para saber como fica a situação na tabela.

Evolução

Na análise do capitão Léo Ortiz, o grupo evoluiu no aspecto da apresentação depois da derrota em casa para a Chapecoense, mas o resultado não acompanhou o desempenho do time.