Léo Ortiz deixa Arena Fonte Nova 'chateado' com empate do Bragantino

O fim de semana do Bragantino não termina da melhor maneira. Na Fonte Nova, o Massa Bruta visitou o Bahia e ficou no empate por 1 a 1.
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Sem a vitória como visitante, o Braga permanece fora do G-4 e aguarda os resultados do domingo para saber como fica a situação na tabela.
Evolução
Na análise do capitão Léo Ortiz, o grupo evoluiu no aspecto da apresentação depois da derrota em casa para a Chapecoense, mas o resultado não acompanhou o desempenho do time.
‘Chateado pelo resultado, podia ter saído daqui com resultado melhor. Gol que sofremos foi desatenção que tivemos. Feliz pela postura da equipe, houve melhora muito grande do jogo que fizemos contra Chapecoense. Feliz pela postura da equipe, mas com mais atenção na quarta-feira'.