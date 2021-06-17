Léo Natel sofre luxação no ombro e será reavaliado pelo Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians foi derrotado por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, pelo Red Bull Bragantino, e acabou perdendo também um jogador: Léo Natel, que sentiu o ombro esquerdo e terá sua condição reavaliada pelo departamento médico do clube nesta quinta-feira.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Léo entrou em campo aos 27 minutos do segundo tempo para substituir Luan, quando o jogo ainda estava empatado em 1 a 1. No entanto, apenas cinco minutos depois ele sentiu o braço esquerdo, em um lance de infelicidade, sozinho, sem choque com o adversário ou uma queda.

Os médicos do clube entraram imediatamente em campo, pois o atacante manifestou muita dor e, apesar dos primeiros atendimentos, ele não pôde continuar no jogo e saiu chorando muito na maca. No lugar dele, Sylvinho colocou Ramiro, para ajudar a fechar o meio, mas a virada acabou vindo.