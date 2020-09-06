Léo Natel lamenta resultado, mas ressalta entrega do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O atacante Léo Natel entrou nos minutos finais do segundo tempo do jogo deste sábado, contra o Botafogo, e teve papel importante na partida. Isto porque, aos 48 minutos da etapa final, o jogador entrou na área adversária e cruzou na medida para Jô empatar o duelo e garantir um ponto para o Corinthians na rodada. Ao fim da partida, o atleta comentou o resultado.

- Sabemos que no Brasileiro não tem jogo fácil, mesmo jogando dentro de casa. É sempre o jogo da vida, mas o importante foi que nos doamos ao máximo e criamos chances. É continuar trabalhando, não tem muito o que ser falado aqui - explicou Natel, dando ênfase à entrega da equipe dentro de campo.Com o empate diante do Botafogo, o Corinthians chega aos nove pontos no Campeonato Brasileiro e estaciona no meio da tabela de classificação. Até aqui, são sete partida, com duas vitórias (Goiás e Coritiba), três empates (Grêmio, Fortaleza e Botafogo) e duas derrotas (Atlético-MG e São Paulo).