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futebol

Léo Natel lamenta resultado, mas ressalta entrega do Corinthians

Atacante deu uma assistência para Jô nos acréscimos do segundo tempo. O gol salvou o Timão de uma derrota, mas não evitou mais um tropeço jogando na Neo Química Arena...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 21:39

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 21:39
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
O atacante Léo Natel entrou nos minutos finais do segundo tempo do jogo deste sábado, contra o Botafogo, e teve papel importante na partida. Isto porque, aos 48 minutos da etapa final, o jogador entrou na área adversária e cruzou na medida para Jô empatar o duelo e garantir um ponto para o Corinthians na rodada. Ao fim da partida, o atleta comentou o resultado.
- Sabemos que no Brasileiro não tem jogo fácil, mesmo jogando dentro de casa. É sempre o jogo da vida, mas o importante foi que nos doamos ao máximo e criamos chances. É continuar trabalhando, não tem muito o que ser falado aqui - explicou Natel, dando ênfase à entrega da equipe dentro de campo.Com o empate diante do Botafogo, o Corinthians chega aos nove pontos no Campeonato Brasileiro e estaciona no meio da tabela de classificação. Até aqui, são sete partida, com duas vitórias (Goiás e Coritiba), três empates (Grêmio, Fortaleza e Botafogo) e duas derrotas (Atlético-MG e São Paulo).
Na próxima rodada, o Timão tem o Dérbi com o Palmeiras pela frente. Na Neo Química Arena, a equipe comandada pelo técnico Tiago Nunes reedita a final do Campeonato Paulista diante de seu maior rival. O clássico acontece na quinta, às 19h15, e é válido pela 9ª rodada do Brasileirão.

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