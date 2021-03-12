Léo Natel e Mosquito não treinam com bola e seguem como dúvida no Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Na atividade desta sexta-feira (12) no CT Joaquim Grava, os atacantes Léo Natel, que se recupera de uma lesão no adutor, e Gustavo Mosquito, que sent dores no joelho, por um trauma na região foram a campo, mas seguiram sem treinar com bola.

Com isso, a dupla segue como dúvida para o duelo deste domingo (14), quando o Timão visita o São Caetano, no estádio Anaceleto Campanella, às 19h, pela quarta rodada do Paulistão.Os dois jogadores fizeram apenas uma partida nesta temporada, a estreia do Timão no Paulista, empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no dia 28 de fevereiro. Natel foi titular, enquanto Gustavo, que já havia sentido as primeiras dores, iniciou o duelo no banco, atuando apenas os 20 minutos finais.

Desde então, ambos têm passado por trabalhos específicos com a preparação física e fisioterapia corintiana, tanto de forma interna, quanto, em algumas oportunidades, como a desta manhã, no gramado, mas separados do restante do grupo.

Enquanto a dupla segue ausente, o técnico Vagner Mancini segue realizando testes no setor ofensivo. Contra o Palmeiras, os quatro atletas mais avançados do Corinthians foram Mateus Vital, Cazares, Rodrigo Varanda e Jô, já diante da Ponte, apenas Vital permaneceu na mesma função, com Luan ganhando a vaga de Cazares, Varanda iniciando como centroavante e o garoto Antony ganhando a primeira chance como titular, mas revesando na função de último homem de ataque com Rodrigo no decorrer do primeiro tempo, até ser substituído por Jô no intervalo.