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futebol

Léo Natel e Mosquito não treinam com bola e seguem como dúvida no Corinthians

Dupla foi ao gramado na atividade desta sexta-feira (12), mas trabalharam separadamente ao grupo corintiano...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 13:27

LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2021 às 13:27
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Na atividade desta sexta-feira (12) no CT Joaquim Grava, os atacantes Léo Natel, que se recupera de uma lesão no adutor, e Gustavo Mosquito, que sent dores no joelho, por um trauma na região foram a campo, mas seguiram sem treinar com bola.
Com isso, a dupla segue como dúvida para o duelo deste domingo (14), quando o Timão visita o São Caetano, no estádio Anaceleto Campanella, às 19h, pela quarta rodada do Paulistão.Os dois jogadores fizeram apenas uma partida nesta temporada, a estreia do Timão no Paulista, empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no dia 28 de fevereiro. Natel foi titular, enquanto Gustavo, que já havia sentido as primeiras dores, iniciou o duelo no banco, atuando apenas os 20 minutos finais.
Desde então, ambos têm passado por trabalhos específicos com a preparação física e fisioterapia corintiana, tanto de forma interna, quanto, em algumas oportunidades, como a desta manhã, no gramado, mas separados do restante do grupo.
Enquanto a dupla segue ausente, o técnico Vagner Mancini segue realizando testes no setor ofensivo. Contra o Palmeiras, os quatro atletas mais avançados do Corinthians foram Mateus Vital, Cazares, Rodrigo Varanda e Jô, já diante da Ponte, apenas Vital permaneceu na mesma função, com Luan ganhando a vaga de Cazares, Varanda iniciando como centroavante e o garoto Antony ganhando a primeira chance como titular, mas revesando na função de último homem de ataque com Rodrigo no decorrer do primeiro tempo, até ser substituído por Jô no intervalo.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

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