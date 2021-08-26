Léo Natel, do Corinthians, atrai interesse do mercado internacional

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O mercado internacional está de olho no atacante Léo Natel, do Corinthians.

Ainda não houve proposta oficial pelo jogador, mas o interesse deve ser formalizado ainda nesta semana. Equipes europeias devem informar o desejo ao Timão, uma delas vem do futebol turco.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosEm busca de lucrar até R$ 70 milhões em vendas de atletas até o fim da temporada, o clube do Parque São Jorge dificilmente deve se opor, caso a proposta realmente chegue.

Nem mesmo uma possibilidade de empréstimo é descartada, pois a diretoria corintiana entende que enxugar a folha salarial. Recentemente, o Corinthians emprestou os meias Ramiro e Mateus Vital, o segundo com 4 milhões de euros (R$ 24,5 mi) fixado ao Panthinaikos, da Grécia, caso haja o interesse na permanência do atleta após o fim da cessão, em junho de 2022.