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futebol

Léo Natel, do Corinthians, atrai interesse do mercado internacional

Interesse deve ser formalizado ainda essa semana. Turquia pode ser um dos destinos...
LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2021 às 00:06

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 00:06

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O mercado internacional está de olho no atacante Léo Natel, do Corinthians.
Ainda não houve proposta oficial pelo jogador, mas o interesse deve ser formalizado ainda nesta semana. Equipes europeias devem informar o desejo ao Timão, uma delas vem do futebol turco.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosEm busca de lucrar até R$ 70 milhões em vendas de atletas até o fim da temporada, o clube do Parque São Jorge dificilmente deve se opor, caso a proposta realmente chegue.
Nem mesmo uma possibilidade de empréstimo é descartada, pois a diretoria corintiana entende que enxugar a folha salarial. Recentemente, o Corinthians emprestou os meias Ramiro e Mateus Vital, o segundo com 4 milhões de euros (R$ 24,5 mi) fixado ao Panthinaikos, da Grécia, caso haja o interesse na permanência do atleta após o fim da cessão, em junho de 2022.
Léo Natel foi contratado em 2020 pelo Timão, vindo do Apoel, do Chipre, e até aqui fez 54 jogos, quatro gols e deu duas assistências. Nesta temporada, foram 19 partidas e nenhum tento anotado.

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