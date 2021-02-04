Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Léo Natel comemora voltar a marcar pelo Corinthians após quatro meses

Atacante, que foi a novidade da partida, havia balançado a rede pela última vez em outubro, justamente contra o Ceará, em jogo pelo primeiro turno do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 19:28

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 19:28

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians entrou em campo diante do Ceará, na última quarta-feira, com uma grande novidade no ataque, que foi a saída de Jô e a entrada de Léo Natel como "falso 9". E como a estrela de Vagner Mancini estava em dia, o gol da vitória por 2 a 1, na Neo Química Arena, foi marcado exatamente por Natel, que quebrou um jejum de quase quatro meses e voltou a comemorar um tento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini
A última vez que o atacante havia balançado a rede foi justamente diante do Ceará, no dia 11 de outubro, pelo primeiro turno do Brasileirão, no Castelão. De lá para cá, ele passou em branco. em entrevista para a TV oficial do clube, após a vitória pela 34ª rodada, Natel comemorou o gol, mas sobretudo a vitória.
- Muito feliz por ter marcado um gol depois de tanto tempo, mas é isso, mais feliz pela vitória, continuar trabalhando forte, não pode deixar cair, porque tem um objetivo aí que a gente vai seguir e lutar 100% para conseguir - comentou.Não foi a primeira vez que Natel foi colocado para atuar como "falso 9" com Vagner Mancini. Antes de ser escalado dessa forma contra o Ceará, o atacante já havia feito essa função no clássico diante do São Paulo, que terminou com vitória corintiana e gol de Otero. Para o camisa 18, o treinador pode seguir contando com ele para repetir a dose em outras oportunidades, se necessário.
- A gente está à disposição em qualquer posição, a gente quer estar dentro de campo, para dar nosso melhor e tive a felicidade de marcar o gol - concluiu.
O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, diante do Athletico-PR, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão-2020. Atualmente, o Timão ocupa a oitava posição na tabela, com 48 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados