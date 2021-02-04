Léo Natel comemora voltar a marcar pelo Corinthians após quatro meses

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entrou em campo diante do Ceará, na última quarta-feira, com uma grande novidade no ataque, que foi a saída de Jô e a entrada de Léo Natel como "falso 9". E como a estrela de Vagner Mancini estava em dia, o gol da vitória por 2 a 1, na Neo Química Arena, foi marcado exatamente por Natel, que quebrou um jejum de quase quatro meses e voltou a comemorar um tento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini

A última vez que o atacante havia balançado a rede foi justamente diante do Ceará, no dia 11 de outubro, pelo primeiro turno do Brasileirão, no Castelão. De lá para cá, ele passou em branco. em entrevista para a TV oficial do clube, após a vitória pela 34ª rodada, Natel comemorou o gol, mas sobretudo a vitória.

- Muito feliz por ter marcado um gol depois de tanto tempo, mas é isso, mais feliz pela vitória, continuar trabalhando forte, não pode deixar cair, porque tem um objetivo aí que a gente vai seguir e lutar 100% para conseguir - comentou.Não foi a primeira vez que Natel foi colocado para atuar como "falso 9" com Vagner Mancini. Antes de ser escalado dessa forma contra o Ceará, o atacante já havia feito essa função no clássico diante do São Paulo, que terminou com vitória corintiana e gol de Otero. Para o camisa 18, o treinador pode seguir contando com ele para repetir a dose em outras oportunidades, se necessário.

- A gente está à disposição em qualquer posição, a gente quer estar dentro de campo, para dar nosso melhor e tive a felicidade de marcar o gol - concluiu.