Léo Moura recebe convite de Mário Bittencourt e leva filho tricolor ao CT do Fluminense

Depois de fazer sucesso nas redes sociais vestindo a camisa do Fluminense, o ex-lateral-direito Léo Moura levou o filho, Lucca Moura, ao treinamento do Tricolor no CT Carlos Castilho, neste domingo. O pequeno torcedor assistiu a atividade comandada por Roger Machado e conheceu alguns jogadores, como os veteranos Fred e Nenê.
O convite foi feito pelo presidente Mário Bittencourt. Em postagem nas redes sociais, o ex-jogador agradeceu a recepção do clube e dos dois atletas. Ele terminou brincando: "será que consigo reverter?".
Há uma semana, o jogador publicou imagens de Lucca com a camisa branca do Flu brincando que o filho tem "personalidade forte". O vídeo chamou a atenção, já que Léo fez história atuando justamente pelo rival, o Flamengo.
Léo Moura teve uma passagem pelo Fluminense em 2004, onde foi bem, mas ficou pouco tempo. Foi no Flamengo, porém, a partir de 2005, que o atleta teve maior destaque. Ele jogou por 10 anos no Rubro-Negro e conquistou um Campeonato Brasileiro em 2009, duas Copas do Brasil, em 2006 e 2013, além de cinco títulos do Carioca, 2007, 2008, 2009, 2011 e 2014.