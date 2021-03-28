  • Léo Moura recebe convite de Mário Bittencourt e leva filho tricolor ao CT do Fluminense
Léo Moura recebe convite de Mário Bittencourt e leva filho tricolor ao CT do Fluminense

Jogador foi chamado pelo presidente após imagem do filho torcendo pelo Tricolor viralizar nas redes sociais no último final de semana...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 16:53

LanceNet

Crédito: Reprodução Instagram
Depois de fazer sucesso nas redes sociais vestindo a camisa do Fluminense, o ex-lateral-direito Léo Moura levou o filho, Lucca Moura, ao treinamento do Tricolor no CT Carlos Castilho, neste domingo. O pequeno torcedor assistiu a atividade comandada por Roger Machado e conheceu alguns jogadores, como os veteranos Fred e Nenê.
O convite foi feito pelo presidente Mário Bittencourt. Em postagem nas redes sociais, o ex-jogador agradeceu a recepção do clube e dos dois atletas. Ele terminou brincando: "será que consigo reverter?".
Há uma semana, o jogador publicou imagens de Lucca com a camisa branca do Flu brincando que o filho tem "personalidade forte". O vídeo chamou a atenção, já que Léo fez história atuando justamente pelo rival, o Flamengo.
Veja a tabela do Campeonato Carioca Léo Moura teve uma passagem pelo Fluminense em 2004, onde foi bem, mas ficou pouco tempo. Foi no Flamengo, porém, a partir de 2005, que o atleta teve maior destaque. Ele jogou por 10 anos no Rubro-Negro e conquistou um Campeonato Brasileiro em 2009, duas Copas do Brasil, em 2006 e 2013, além de cinco títulos do Carioca, 2007, 2008, 2009, 2011 e 2014.

