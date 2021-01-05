Léo Matos torce pela volta de Benítez e exalta cobrança de Luxemburgo: 'Vai ajudar muito nesse momento'

Um dos jogadores mais experientes do Vasco atual é também um dos que está há menos tempo. Mas Léo Matos, de 34 anos, se tornou importante desde que chegou. São dez jogos, um gol marcado, participações em outros - como o da vitória sobre o Santos - e a percepção de que, agora, com Vanderlei Luxemburgo, o time cruz-maltino vai conseguir mais sucesso.- Nossa conversa nos últimos três dias tem sido nessa batida, de ser um campeonato à parte. São 12 partidas e precisamos ser campeões nesses jogos. Sobre o Luxemburgo, seria redundante falar o que conquistou, é um mito no futebol. Tenho certeza que vai agregar muito. Ontem mesmo eu tomei duas chamadas que não era acostumado - brincou, antes de completar: