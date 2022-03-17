Léo Matos diz não entender critério da arbitragem e que acredita na virada do Vasco: 'Não acabou ainda'

O Vasco não teve uma boa atuação e foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 no primeiro jogo das semifinais do Carioca. A equipe teve muita dificuldade em criar oportunidades e perdeu com um gol de pênalti, em um lance em que o árbitro consultou o VAR. Na saída de campo, Léo Matos reclamou dos critérios da arbitragem e disse que acredita que o time possa reverter o placar no domingo. - Mais uma vez o VAR jogando contra a gente. No outro jogo, teve um lance super duvidoso e o juiz nem olhar o VAR foi. Dessa vez, com o braço para baixo, ele optou por dar o pênalti. É difícil de entender, mas vida que segue. No próximo jogo, tenho certeza que a gente consegue reverter - disse o lateral-direito.

Além disso, o jogador afirmou que a estratégia inicial do Gigante da Colina era não tomar gol nos primeiros minutos. No entanto, o time teve muita lentidão nos contra-ataques e não conseguiu incomodar o adversário no primeiro tempo.

- A gente montou uma estratégia que era montar uma linha de cinco para tentar não tomar gol nos primeiros minutos como foi na última partida. E assim que jogo fosse passando iríamos incrementar nosso jogo. Realmente, no primeiro tempo não conseguimos aproveitar os contra-ataques que a gente criou. No segundo tempo, o jogo já foi outro. A gente teve um pouco mais de posse de bola. Mas faz parte, não acabou ainda. Temos mais noventa minutos daqui há três dias - explicou.

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A partida de volta está marcada para o próximo domingo, às 16h, também no Maracanã. O Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais, pois teve uma campanha melhor na Taça Guanabara.