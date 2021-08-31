Léo Matos cita semana de treinos e comemora 50 jogos pelo Vasco: 'Fico muito feliz com essa marca'

Crédito: Léo Matos tem treze participações em gols desde que chegou ao Vasco da Gama (Rafael Ribeiro/Vasco

A vitória contra a Ponte Preta foi marcante para dar mais confiança ao grupo do Vasco para a sequência do campeonato. No elenco, o zagueiro Miranda e o lateral-direito Léo Matos superaram a marca de 50 jogos (ambos tem 51) com a camisa do Gigante da Colina. O experiente atleta celebrou o feito e ressaltou a importância da semana de treinos antes do jogo contra a Macaca, essencial para o time sair com a vitória de São Januário.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Fico muito feliz com essa marca. Quando eu cheguei no Vasco, eu vim com o propósito de marcar história no clube. Logicamente que no resultado esportivo as coisas não sendo muito legais, especialmente pela decepção que tivemos com descenso. Pessoalmente, porém, eu venho tentando contribuir. Tenho algumas marcas positivas: fiz 50 jogos, tenho 13 participações em gols. Venho buscando sempre melhorar e colocar em prol do grupo minhas qualidades - afirmou o lateral-direito ao site oficial do clube.

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Ao longo da carreira, Léo Matos passou por vários clubes, mas ficou trezes temporadas na Europa. Desde que foi revelado pelo rival Flamengo, ele defendeu as cores de times como Figueirense, Paraná, Vila Nova e Tombense antes de desembarcar no Velho Continente. Após se destacar no PAOK, da Grécia, ele chegou ao Cruz-Maltino e agradeceu novamente pela oportunidade.

- O Vasco é a equipe brasileira onde eu tive mais oportunidade de mostrar o meu futebol, então agradeço ao clube por estar acreditado em mim - completou.

Desde sua chegada ao Gigante da Colina, o jogador já teve 13 participações em gols. Foram três gols (Contra goiás, em sua estreia, Flamengo e Brusque) e dez assistências.

Com a vitória sobre a Ponte, o Vasco soma 31 pontos., quatro a menos que o rival Botafogo, atual quarto colocado. Para Léo Matos, a semana intensa de treinamentos, a primeira desde a chegada de Lisca, foi importante para que a equipe saísse de São Januário com os três pontos.

– Essa semana sem jogos colaborou muito para a conquista da vitória. Não havíamos tido esse tempo desde a chegada do Lisca. A assimilação das ideias fica um pouco mais difícil quando você tem jogo em cima de jogo. Então fica difícil para o treinador colocar suas ideias. Essa semana tivemos vários dias de trabalho e estudo e conseguimos colocar em prática no jogo - disse, e em seguida emendou.

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