Léo Matos celebra gol 'inesperado' e elogia ação do Vasco a favor da causa LGBTQIA+: 'Está de parabéns'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

O lateral-direito Léo Matos celebrou o gol que selou o triunfo do Vasco sobre o Brusque por 2 a 1, neste domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele admitiu que a jogada aconteceu em um lance que o grupo não está habituado a treinar.

+ Veja a tabela da Série B e simule os resultados dos jogos- Foi fundamental esse resultado. Nós não merecíamos o empate. Criamos muitas ocasiões no primeiro tempo, mais ou menos umas quatro ou cinco, mas não fizemos o gol. No segundo tempo, a gente fez o gol, mas infelizmente sofreu o empate. No final, graças a Deus eu consegui converter um lance que a gente não treina. Um lance que foi um pouco na dose do desespero, porque a gente não contava com o deles, mas acabou dando certo. Graças a Deus fiz esse gol, conseguimos essa vitória e agradeço aos meus companheiros pelo grande jogo.

O jogador também elogiou a postura do companheiro Germán Cano, que retirou a bandeirinha de escanteio do lugar e ergueu a bandeira LGBTQIA+, ao comemorar seu gol, o primeiro do Cruz-Maltino. O dia foi de homenagens do Vasco à causa, inclusive com camisa especial e mosaico em São Januário.

- Sobre a comemoração do Cano, eu nem vi, virei as costas para agradecer. Mas o Vasco da Gama está de parabéns por essa iniciativa de luta contra o preconceito. Chegou em um momento de dar um basta contra a homofobia.