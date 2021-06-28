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Léo Matos celebra gol 'inesperado' e elogia ação do Vasco a favor da causa LGBTQIA+: 'Está de parabéns'

Lateral marcou aos 42 minutos do segundo tempo, após Cruz-Maltino tomar pressão do Brusque, e celebra postura de Cano em celebração de gol com a bandeira do movimento...

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 23:35

LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 23:35
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
O lateral-direito Léo Matos celebrou o gol que selou o triunfo do Vasco sobre o Brusque por 2 a 1, neste domingo, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ele admitiu que a jogada aconteceu em um lance que o grupo não está habituado a treinar.
+ Veja a tabela da Série B e simule os resultados dos jogos- Foi fundamental esse resultado. Nós não merecíamos o empate. Criamos muitas ocasiões no primeiro tempo, mais ou menos umas quatro ou cinco, mas não fizemos o gol. No segundo tempo, a gente fez o gol, mas infelizmente sofreu o empate. No final, graças a Deus eu consegui converter um lance que a gente não treina. Um lance que foi um pouco na dose do desespero, porque a gente não contava com o deles, mas acabou dando certo. Graças a Deus fiz esse gol, conseguimos essa vitória e agradeço aos meus companheiros pelo grande jogo.
O jogador também elogiou a postura do companheiro Germán Cano, que retirou a bandeirinha de escanteio do lugar e ergueu a bandeira LGBTQIA+, ao comemorar seu gol, o primeiro do Cruz-Maltino. O dia foi de homenagens do Vasco à causa, inclusive com camisa especial e mosaico em São Januário.
- Sobre a comemoração do Cano, eu nem vi, virei as costas para agradecer. Mas o Vasco da Gama está de parabéns por essa iniciativa de luta contra o preconceito. Chegou em um momento de dar um basta contra a homofobia.
Com o resultado, o Vasco pulou quatro posições e terminou a sétima rodada em sexto, com 10 pontos e a dois do G-4. O Brusque caiu duas colocações e aparece logo abaixo do Cruz-Maltino, com o mesmo número de pontos, mas com um jogo a menos e atrás no critério de gols marcados.

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