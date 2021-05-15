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Léo Jabá chama atenção para os múltiplos desafios do Vasco: 'Temos um caminho muito longo'

Cruz-Maltino encara os dois jogos finais da Taça Rio neste domingo e no próximo final de semana, mas ainda tem pela frente toda a Série B do Brasileiro e a Copa do Brasil...
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Publicado em 

15 mai 2021 às 16:58

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 16:58

Crédito: Léo Jabá foi poupado da última partida do Cruz-Maltino, mas está novamente à disposição (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco encara o Botafogo, neste domingo, na primeira partida da final da Taça Rio. Mas este é só o primeiro de uma série de desafios que a equipe cruz-maltina vai encarar daqui até o final da temporada. Quem lembra é o ponta Léo Jabá, que cobra atenção em todos os momentos.- Quando a gente veste a cruz de malta, temos que entrar para vencer. São dois jogos, temos que entrar bem fortes, focados para esses primeiros 90 minutos. Depois pensar nos outros 90 e continuar trabalhando porque temos um caminho muito longo. A Série B não é fácil, são jogos difíceis, campos difíceis, mas estamos trabalhando para sairmos bem - garantiu à Vasco TV.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Ainda tem a Copa do Brasil no caminho. O time de São Januário vai encarar o Boavista na terceira fase do mata-mata nacional.
Neste domingo, Léo Jabá deverá começar como opção no banco de reservas. Ele havia sido poupado da última partida do Vasco.

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