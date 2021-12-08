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futebol

Léo Gamalho fecha temporada como artilheiro do Coritiba

Centroavante foi o grande nome do sistema ofensivo do Coxa e anotou 23 gols...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 17:36

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 17:36

Após brilhar em times pequenos do futebol brasileiro, Léo Gamalho recebeu a oportunidade de vestir a camisa do Coritiba e não decepcionou.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em seu primeiro ano no Couto Pereira, o centroavante mostrou que o faro de gol está mais que apurado e foi importante na campanha da Série B.
Se no Paranaense e Copa do Brasil as coisas demoraram a engrenar, no torneio nacional de pontos corridos ele foi decisivo.
Dos 46 gols do time comandado por Gustavo Morínigo, Léo Gamalho foi o responsável por 16 deles.
O bom desempenho não poderia ser diferente e o atacante encerrou a temporada no topo da artilharia, com 23 gols. O vice-artilheiro foi Waguinho, que marcou 11.
Crédito: CentroavanteLéoGamalhoemaltanoCoutoPereira(Divulgação/Coritiba

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