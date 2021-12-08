Léo Gamalho fecha temporada como artilheiro do Coritiba

Após brilhar em times pequenos do futebol brasileiro, Léo Gamalho recebeu a oportunidade de vestir a camisa do Coritiba e não decepcionou.

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Em seu primeiro ano no Couto Pereira, o centroavante mostrou que o faro de gol está mais que apurado e foi importante na campanha da Série B.

Se no Paranaense e Copa do Brasil as coisas demoraram a engrenar, no torneio nacional de pontos corridos ele foi decisivo.

Dos 46 gols do time comandado por Gustavo Morínigo, Léo Gamalho foi o responsável por 16 deles.

O bom desempenho não poderia ser diferente e o atacante encerrou a temporada no topo da artilharia, com 23 gols. O vice-artilheiro foi Waguinho, que marcou 11.