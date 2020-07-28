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Léo faz contraprova de exame da Covid-19 e resultado dá negativo

O zagueiro do Cruzeiro havia feito um teste positivo, mas departamento médico quis a contraprova para confirmar corretamente o diagnóstico...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:34

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 15:34
Crédito: Léo fez a contraprova do teste de Covid-19 e o resultado foi negativo. Ele está liberado para atuar pelo clube celeste-(Divulgação/Cruzeiro
O Cruzeiro trouxe uma boa notícia para o clube o seu torcedor. Depois de testar positivo para a COVID-19 antes do jogo contra a URT no fim de semana, o zagueiro Léo foi liberado para as atividades após novos exames, feitos no último sábado e nessa segunda-feira,27 de julho, apresentarem resultados negativos para o novo coronavírus.
Com a novidade, Léo foi reintegrado ao plantel celeste e já viaja com equipe para Poços de Caldas, onde o Cruzeiro enfrenta a Caldense nesta quarta-feira, às 21h30, no estádio Ronaldão, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro. Antes das contraprovas negativas, Léo, que estava assintomático, foi afastado da delegação que participaria da partida contra a URT como medida de segurança, seguindo as recomendações de prevenção à doença implantadas pelo Cruzeiro e por órgãos de saúde.
-Após o teste inicial, Léo seguiu os protocolos determinados pela Federação Mineira de Futebol (FMF) e Confederação Brasileira de Futebol (CBF), com a orientação de que se repetisse o exame dias depois. Como os dois testes realizados posteriormente foram negativos e os exames de sangue que fizemos reforçaram esta informação, consideramos o primeiro como um falso positivo. De acordo com as orientações que temos, foi permitido o retorno do jogador ao grupo para que ele faça parte da delegação-disse Daniel Baumfeld, superintendente médico do Cruzeiro.
Com base nos protocolos da FMF para a realização dos jogos, toda a equipe cruzeirense, que já está a caminho de Poços de Caldas, realizou novos exames para a possível detecção da COVID-19 nessa segunda-feira, 29. Todos os testes indicaram resultados negativos.

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