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Leo Duarte faz balanço do Ituano na primeira fase da Série C e projeta 'novo campeonato' daqui para frente

Time paulista conquistou a classificação para a próxima fase de forma adiantada e recebe o Botafogo para cumprir tabela na competição, mas buscando a vitória 
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Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 15:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 15:17
Crédito: Divulgação/Ituano
Neste sábado (25), o Ituano encerra sua participação na primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro enfrentando o Botafogo, às 17h. O Galo de Itu já está matematicamente classificado para a próxima fase e deve poupar jogadores no duelo. O lateral direito Léo Duarte, que em algumas ocasiões atuou como meia, é um dos destaques da equipe no campeonato. Leo comentou a classificação precoce do time, mas alerta para o time não entrar de salto alto.
- Para amanhã nós esperamos um jogo bastante complicado. As equipes estão em situações diferentes na tabela e eles precisam desses três pontos, mas nós vamos entrar com força máxima para fechar esse turno com vitória - disse - Conquistar a classificação de maneira antecipada traz um breve alívio, mas sabemos da importância dessa próxima partida. Queremos a segunda colocação do grupo e entraremos em campo para garantir o resultado - completou.
VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO!No ano passado o Ituano também passou de fase, mas acabou ficando em quarto lugar no seu grupo na segunda fase. No Ituano desde 2015, Leo entende que é hora do time “virar a chavinha” e focar nessa nova etapa da competição.
- Para a próxima fase, esperamos grupos complicados, nos quais quem errar menos vai se sobressair. Precisamos ser superiores e estar focados no nosso objetivo e neste 'novo campeonato' ainda mais competitivo e de um nível ainda mais alto - finalizou o jogador de 22 anos.

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