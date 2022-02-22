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futebol

Léo Baptistão sente desconforto em treino e desfalca o Santos contra o Salgueiro

Atacante participou de menos da metade dos jogos do Peixe na atual temporada...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 15:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 15:31
O atacante Léo Baptistão sentiu desconforto muscular na coxa direita no treino de segunda-feira no CT Rei Pelé e permaneceu em Santos para tratamento no Departamento Médico do Clube.O camisa 92 não viajou com o elenco para Pernambuco e será desfalque para a decisão contra o Salgueiro nesta quarta-feira, às 19 horas, pela primeira fase da Copa do Brasil.
Léo Baptistão participou de apenas metade dos jogos da temporada. Ele também foi baixa nos primeiros jogos diante de um trauma no joelho direito. O atacante teve uma temporada de 2021 frustrada no Santos, há dois meses no clube ele teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG no dia 13 de outubro. Ele foi destaque nos dois jogos-treinos do Peixe na pré-temporada marcando 3 gols diante São Caetano e Portuguesa Santista.Outro desfalque do Peixe para o confronto é o lateral-direito Madson, com uma lesão muscular no adutor da perna esquerda.
Crédito: LéoBaptistãovaidesfalcaroSantosdiantedoSalgueiro(Foto:IvanStorti/SantosFC

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