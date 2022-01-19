Léo Baptistão marca, e Santos vence jogo-treino contra o São Caetano

O Santos venceu o São Caetano por 4 a 3 na manhã desta quarta-feira (19), no CT Rei Pelé, em seu primeiro jogo-treino durante a pré-temporada. Os gols do Peixe foram anotados por Marcos Guilherme, Madson, Ângelo e Léo Baptistão. Lucas Abreu, Christianno e Lincon descontaram para a equipe do ABC.O técnico Fábio Carille iniciou a partida, que teve dois tempos de 45 minutos, com: João Paulo; Velázquez, Luiz Felipe e Bauermann; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Marcos Guilherme e Marcos Leonardo.
Na segunda etapa, o comandante santista levou a equipe uma equipe com: John; Daniel Guedes, Ivonei, Leonardo Zabala e Luiz Henrique; Jobson, Allanzinho e Bruno Oliveira; Ângelo, Ricardo Goulart e Léo Baptistão.O Peixe não utilizou alguns jogadores que iniciaram a pré-temporada com atraso devido aos casos de Covid, como Carlos Sánchez, Marinho e Sandry e também não contou com Kaiky e Felipe Jonatan, que estão afastados por Covid.