futebol

Léo Baptistão marca, e Santos vence jogo-treino contra o São Caetano

Atividade desta quarta foi o primeiro teste de Fabio Carille para a temporada de 2022...
LanceNet

19 jan 2022 às 13:07

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:07

O Santos venceu o São Caetano por 4 a 3 na manhã desta quarta-feira (19), no CT Rei Pelé, em seu primeiro jogo-treino durante a pré-temporada. Os gols do Peixe foram anotados por Marcos Guilherme, Madson, Ângelo e Léo Baptistão. Lucas Abreu, Christianno e Lincon descontaram para a equipe do ABC.O técnico Fábio Carille iniciou a partida, que teve dois tempos de 45 minutos, com: João Paulo; Velázquez, Luiz Felipe e Bauermann; Madson, Camacho, Vinícius Zanocelo, Pirani e Lucas Braga; Marcos Guilherme e Marcos Leonardo.
Na segunda etapa, o comandante santista levou a equipe uma equipe com: John; Daniel Guedes, Ivonei, Leonardo Zabala e Luiz Henrique; Jobson, Allanzinho e Bruno Oliveira; Ângelo, Ricardo Goulart e Léo Baptistão.O Peixe não utilizou alguns jogadores que iniciaram a pré-temporada com atraso devido aos casos de Covid, como Carlos Sánchez, Marinho e Sandry e também não contou com Kaiky e Felipe Jonatan, que estão afastados por Covid.
Léo Baptistão fez um dos gols do Santos contra o São Caetano (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Recomendado para você

Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA
Imagem de destaque
Vestibular USP e Unicamp 2027: confira dicas práticas para se preparar desde já

