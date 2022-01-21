futebol

Léo Baptistão marca dois e Santos vence jogo-treino contra a Portuguesa Santista

Peixe venceu a Briosa por 3 a 0 e novo camisa 92 deixou sua marca novamente...
Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 17:52

O Santos venceu a Portuguesa Santista por 3 a 0 na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, no segundo jogo-treino da pré-temporada. O Peixe já havia vencido o São Caetano por 4 a 3 na quarta-feira. O atacante Léo Baptistão marcou duas vezes e o outro gol foi contra.A partida foi realizada com quatro tempos de 30 minutos. Carille montou o time nas duas primeiras etapas com: João Paulo (John); Velázquez, Luiz Felipe e Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Zanocelo, Pirani e Braga; Ângelo e Marcos Leonardo (Baptistão).
Já nos dois últimos tempos de 30 minutos, o Santos entrou em campo: John (Mazoti); Madson, Ivonei, Leonardo Zabala e Daniel Guedes; Jobson (Augusto), Bruno Oliveira (Sandry) e Ricardo Goulart; Lacava (Marinho), Léo Baptistão (Luiz Henrique) e Tailson (Allanzinho).O Peixe já havia vencido o primeiro jogo-treino da pré-temporada diante o São Caetano na última terça-feira (19) por 4 a 3. Na ocasião, os gols foram marcados por Marcos Guilherme, Madson, Ângelo e Léo Baptistão.
O Santos estreia no Campeonato Paulista na próxima quarta-feira (26) diante da Inter de Limeira, em Limeira.
Crédito: Léo Baptistão comemora gol em jogo-treino com Ricardo Goulart FOTO: Divulgação/Santos FC

Viu algum erro?
