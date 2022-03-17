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futebol

Léo Baptistão encerra jejum de gols e recebe elogios de Bustos

Atacante fez o terceiro gol do Peixe no empate em 3 a 3 com a Ferroviária...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 12:31

Publicado em 17 de Março de 2022 às 12:31

O atacante Léo Baptistão conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa do Santos. O jogador foi colocado por Fabián Bustos na segunda etapa e balançou as redes em duas oportunidades contra Ferroviária, porém só um gol foi validado pela arbitragem.- Léo Baptistão fez três ou quatro treinos muito bons, por isso entrou e hoje fez o gol. Não foi o salvador, a equipe foi até o fim, criou, tentou, e considero que Léo entrou bem. Jobson precisa trabalhar, se esforçar e competir palmo a palmo com seus companheiros - disse o treinador.
- É a tarefa de uma comissão técnica colocar no melhor possível todos. A diretoria pode conseguir reforços e vamos analisar o elenco novamente. Enquanto isso, trabalharemos com quem temos e vamos potencializá-los - completou Bustos.Léo Baptistão chegou ao Santos em agosto de 2021, mas não conseguiu emplacar. Ele precisou lidar com várias lesões que o afastaram dos campos em momentos importantes do Peixe na temporada passada. Sofreu uma lesão muscular na panturrilha esquerda na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG no dia 13 de outubro.
Em 2022, também foi baixa nos primeiros jogos, e novamente adiou os planos do jogador. Vale lembrar que no começo da temporada, o camisa 92 foi destaque nos dois jogos-treinos do Peixe na pré-temporada marcando 3 gols diante São Caetano e Portuguesa Santista.
O atacante chegou a balançar as redes na derrota na Vila Belmiro contra o Botafogo-SP por 1 a 0, mas a arbitragem anulou e aumentou o jejum do jogador. Ao todo, entrou em campo por 13 oportunidades com a camisa do Alvinegro Praiano.
Crédito: LéoBaptistãofezoprimeirogolcomacamisadoSantos(Foto:IvanStorti/Santos

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