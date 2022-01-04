Léo Baptistão e Velázquez antecipam reapresentação para voltarem 100% ao Santos

O zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez e o atacante Leo Baptistão anteciparam sua reapresentação para voltarem 100% ao Santos visando a pré-temporada. A reapresentação do elenco está marcada para o domingo (09), no CT Rei Pelé, mas os jogadores tiveram lesão no final da temporada e buscam a recuperação física.Velázquez teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e foi substituído na segunda etapa do clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, no dia 7 de novembro. O defensor foi contratado no final de agosto do ano passado e já fez nove partidas com a camisa do Santos.