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Léo Baptistão e Velázquez antecipam reapresentação para voltarem 100% ao Santos

Jogadores terminaram a temporada 2021 lesionados e já estão treinando no CT Rei Pelé. Reapresentação de todo o elenco está marcada apenas para o próximo dia 9...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 15:04

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 15:04

O zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez e o atacante Leo Baptistão anteciparam sua reapresentação para voltarem 100% ao Santos visando a pré-temporada. A reapresentação do elenco está marcada para o domingo (09), no CT Rei Pelé, mas os jogadores tiveram lesão no final da temporada e buscam a recuperação física.Velázquez teve uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e foi substituído na segunda etapa do clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, no dia 7 de novembro. O defensor foi contratado no final de agosto do ano passado e já fez nove partidas com a camisa do Santos.
Já Baptistão teve uma lesão muscular na panturrilha esquerda. O camisa 9 foi substituído antes dos 10 minutos da primeira etapa na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG no dia 13 de outubro. O atacante também foi contratado em agosto de 2021 e realizou 8 jogos pelo Peixe.A reapresentação do elenco do Santos acontece no próximo domingo. A estreia no Campeonato Paulista está prevista para o dia 26 de janeiro, contra a Inter de Limeira, fora de casa.
Crédito: LéoBaptistãojáestátreinandonoCTReiPelé(Foto:IvanStorti/SantosFC

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