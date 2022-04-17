Léo Baptistão destaca garra do Santos, mas espera mais na quarta

Uma das novidades na escalação e autor do primeiro gol do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba na manhã deste domingo, na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Léo Baptistão destacou o empenho dos jogadores do Peixe no confronto.- Começamos bem, criamos ocasiões de gols. O calendário é difícil, acho que perdemos um pouco de intensidade, mas não faltou garra e nem determinação. Soubemos trabalhar o jogo - afirmou o atacante, ao Premiere.

Léo Baptistão marcou pelo segundo jogo consecutivo. Ele já havia balançado as redes na vitória por 2 a 1 sobre a Universidad Católica, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.Neste domingo, Baptistão entrou na vaga de Ricardo Goulart, preservado para o confronto da próxima quarta-feira, também contra o Coritiba, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo na dúvida se será mantido no time titular, Baptistão sabe que o confronto será diferente.

- Com certeza, temos coisas a melhorar para o duelo de quarta-feira - afirmou.