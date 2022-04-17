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futebol

Léo Baptistão destaca garra do Santos, mas espera mais na quarta

Atacante teve boa atuação na vitória do Peixe por 2 a 1 sobre o Coritiba neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 20:00

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 20:00

Uma das novidades na escalação e autor do primeiro gol do Santos na vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba na manhã deste domingo, na Vila Belmiro, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Léo Baptistão destacou o empenho dos jogadores do Peixe no confronto.- Começamos bem, criamos ocasiões de gols. O calendário é difícil, acho que perdemos um pouco de intensidade, mas não faltou garra e nem determinação. Soubemos trabalhar o jogo - afirmou o atacante, ao Premiere.
Léo Baptistão marcou pelo segundo jogo consecutivo. Ele já havia balançado as redes na vitória por 2 a 1 sobre a Universidad Católica, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.Neste domingo, Baptistão entrou na vaga de Ricardo Goulart, preservado para o confronto da próxima quarta-feira, também contra o Coritiba, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo na dúvida se será mantido no time titular, Baptistão sabe que o confronto será diferente.
- Com certeza, temos coisas a melhorar para o duelo de quarta-feira - afirmou.
Crédito: LéoBaptistãomarcouoprimeirogoldoSantoscontraoCoritiba(Foto:Divulgação/Santos

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