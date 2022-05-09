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futebol

Léo Baptistão comemora boa fase no Santos e destaca parceria no ataque

Atacante foi o melhor em campo na vitória do Peixe sobre o Cuiabá neste domingo...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 19:00
O atacante Léo Baptistão comemorou a boa fase que está vivendo no Santos. Ele abriu o placar para o Peixe aos 2 minutos do primeiro tempo na goleada sobre o Cuiabá por 4 a 1, na Vila Belmiro, neste domingo (08). Além do gol, o camisa 92 foi importante para o time no ataque.- Acho que primeiro lugar tenho que parabenizar não só a mim, mas o Santos, que vem evoluindo. Meu último discurso foi que a gente sabia o que tinha que melhorar e melhoramos. Temos que continuar trabalhando, crescendo. O Fabián Bustos, o profe, sempre fala para não me conformar com o que eu estou fazendo e buscar mais. Então estou muito feliz de poder ajudar o Santos - ressaltou.
Baptistão analisou a partida do Alvinegro e falou da parceria com Marcos Leonardo e Ricardo Goulart no ataque santista.- A gente conseguiu fazer um bom jogo, encaixamos bem no primeiro tempo e tivemos só um detalhe que nos custou o gol. Primeira divisão errar um pouco ninguém perdoa. Acho que a gente tem que continuar nessa linha, sempre melhorando e buscar a perfeição - afirmou.
- Jogar com eles é bem simples, dois jogadores inteligentes. O Léo, apesar de novo, sabe se movimentar muito e o Goulart não faltam palavras, muito experiente. A gente conseguiu rodar bastante, o Léo e o Goulart rodando no meio e buscando bastante espaço entre linhas atrás dos dois volantes e achamos - reforçou.
Crédito: LéoBaptistãofezoprimeirogoldoSantoscontraoCuiabá(Foto:Divulgação/Santos

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