Léo Baptistão comemora boa fase no Santos e destaca parceria no ataque

O atacante Léo Baptistão comemorou a boa fase que está vivendo no Santos. Ele abriu o placar para o Peixe aos 2 minutos do primeiro tempo na goleada sobre o Cuiabá por 4 a 1, na Vila Belmiro, neste domingo (08). Além do gol, o camisa 92 foi importante para o time no ataque.- Acho que primeiro lugar tenho que parabenizar não só a mim, mas o Santos, que vem evoluindo. Meu último discurso foi que a gente sabia o que tinha que melhorar e melhoramos. Temos que continuar trabalhando, crescendo. O Fabián Bustos, o profe, sempre fala para não me conformar com o que eu estou fazendo e buscar mais. Então estou muito feliz de poder ajudar o Santos - ressaltou.