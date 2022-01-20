Léo Baptistão almeja grande temporada pelo Peixe em 2022

O Santos venceu o São Caetano por 4 a 3 na manhã desta quarta-feira (19), no CT Rei Pelé, em seu primeiro jogo-treino durante a pré-temporada. Os gols do Peixe foram anotados por Marcos Guilherme, Madson, Ângelo e Léo Baptistão.“Muito importante começar com o pé direito. Esses jogos-treino são muito bons para a gente já retomar o contato com situações de jogo. Tivemos esses problemas com a Covid, mas todos estão se recuperando muito bem, o Departamento Médico vem ajudando demais a gente, e estamos fazendo um ótimo trabalho nessa pré-temporada”, afirmou Baptistão.Feliz com o gol anotado, Baptistão acredita que pode ter uma grande evolução com a camisa do Santos na temporada. Vale lembrar que, oficialmente, o atacante ainda não balançou as redes desde que chegou ao Peixe.“Estou trabalhando muito para esse ser meu ano aqui. Na última temporada eu fui muito ansioso. Cheguei na reta final e dei 200%, tanto que minha perna não aguentou e tive a lesão. É meu time do coração, então quero dar o máximo sempre. Mas esse ano estou mais tranquilo e mais focado, então acredito que possamos fazer um grande 2022. Espero começar fazendo um grande Paulista, sempre com o pé no chão, e depois emendar no restante das competições”, concluiu o jogador.