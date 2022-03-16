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Lenda! Formiga é a primeira mulher a ter os pés eternizados na calçada da fama do Mineirão

A craque, que se aposentou recentemente da Seleção Brasileira, foi homenageada pelo Gigante da Pampulha ...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 21:22

Publicado em 15 de Março de 2022 às 21:22

Uma lenda do futebol brasileiro e mundial. Essa é Formiga, que atravessou décadas no esporte e deixou seu nome no panteão dos grandes atletas. Aos 44 anos, a jogadora acrescentou mais um feito a sua carreira ao ser eternizada nesta terça-feira, 15 de março, na calçada da fama do Mineirão. A volante teve os pés registrados em uma placa no Museu do Futebol do Gigante da Pampulha. É a primeira mulher a ser homenageada pelo estádio em seus 56 anos.
Formiga é uma vencedora em todos os aspectos. A baiana Miraildes Maciel Mota é a atleta que mais vestiu a camisa da Seleção Brasileira, superando inclusive marcas do time masculino, jogando 234 vezes em diversas competições como Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Copa América e Pan-Americano. - Feliz e ao mesmo tempo surpresa por essa homenagem. Todos sabem a minha luta no futebol feminino. Espero que essa realidade possa mudar. Que o Mineirão possa receber mais torcedores para ver o futebol feminino. Sei que isso (homenagem) vai servir para outros estádios apoiarem - disse a jogadora.
Além de deixar sua marca no Mineirão, Formiga foi convidada pela administração do estádio para um jogo de despedida, ainda sem data para acontecer.
- Estou emocionada, com a voz embargada. Mas gostaria de falar que você é gigante. Dizer também que o Mineirão está sempre à sua disposição, porque você é gigante - ressaltou Bruna Drumond, gerente de negócios do estádio.
Formiga se aposentou da Seleção em novembro do ano passado, após a goleada de 6 a 1 contra a Índia. Em 26 anos de atuação com a camisa amarela, foram 152 vitórias, 35 empates, 47 derrotas e 37 gols pelo Brasil. Esteve nas Copas do Mundo de 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 e 2019. Em Olimpíadas, esteve em Atlanta-1996, Sydney-2000, Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020 (realizada em 2021).
- Sonhos eu tenho muitos, jamais vou deixar de sonhar. Gostaria de ter ganhado a medalha de ouro ou o título mundial. Jogando não alcancei, mas quem sabe de outra forma.
Atualmente, Formiga defende o São Paulo, onde participou da vitória por 3 a 1 sobre o Real Brasília, pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino. O Tricolor está em terceiro na competição, com 4 pontos.
Crédito: FormigaeternizouosseuspésnacalçadadafamadoMineirão(Divulgação/Mineirão

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