futebol

Lenda do Barcelona detona Dembélé: 'Não entendeu o que é esse clube'

Craque do time catalão na década de 1990, Stoichkov criticou o comportamento do francês...
LanceNet

21 jan 2022 às 10:52

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 10:52

A situação de Dembélé no Barcelona é cada vez mais insustentável. Após criticas de um dirigente do clube e resposta através das redes sociais, o atacante agora foi detonado por uma lenda do clube catalão. Craque do time espanhol na década de 1990, Hristo Stoichkov repreendeu o jogador francês em entrevista à TV búlgara 'Tudn'.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei
- Como jogador estrangeiro quis saber o que era o Barcelona, da época de Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero, Julio Salinas, sabia a história. Tu jamais entendeu o que é o Barcelona. Se não quer estar no Barcelona, pelo menos não manche o escudo - disse o ex-atacante búlgaro, antes de completar:
- Como te digo, joguei na tua posição. Senhor Laporta (presidente), abra a porta para que ele parta e se vá. Essa gente que não sente as cores, deixem-o ir, porque eu suei essa camisa - emendou Stoichkov, que defendeu o Barcelona durante oito anos e conquistou 14 títulos pelo time espanhol.
Crédito: Dembélé foi afastado do elenco do Barcelona (Foto: AFP

