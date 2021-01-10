Lembra? Em 2005, lambança de Ceni deu vitória ao Santos no Morumbi

O Santos volta a campo nesse domingo, para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Envolvido nas semifinais da Copa Libertadores, o time santista terá um difícil compromisso fora de casa, diante do líder do campeonato, o São Paulo. O retrospecto é desfavorável ao Peixe, em partidas do Brasileirão: são 29 vitórias tricolores, contra 25 triunfos santistas (além de 16 empates).Em 2005, Santos e São Paulo se enfrentaram na rodada 33, com as duas equipes mal colocadas na classificação. O Santos chegou a liderar a competição em seu início, mas perdeu fôlego com a saída de Robinho, ao Real Madrid, e viu o seu desempenho desabar. Os tricolores estavam com suas atenções voltadas à disputa do Mundial de Clubes e usaram o Brasileirão como preparação.O jogo começou em ritmo lento, com as duas equipes pouco se esforçando para chegar ao ataque. A morosidade persistiu durante toda a primeira etapa, que se encerrou sem gols no placar. Aos cinco minutos do segundo tempo, o Peixe abriu o marcador com grande ajuda do rival. Basílio cruzou na área tentando acionar Geílson, mas o volante Renan foi mais rápido. Com uma cabeçada certeira, colocou a bola no canto oposto de Rogério. Surpreendido pela ação de seu companheiro, o goleiro são-paulino nada pôde fazer: 1 a 0 Santos.