futebol

Lembra dele? Ex-Flamengo, zagueiro Welinton acerta com o Besiktas

Jogador de 31 anos fez boa campanha pelo Alanyaspor na última temporada...
LanceNet

20 ago 2020 às 15:14

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:14

Crédito: Divulgação / Besiktas
O Besiktas, da Turquia, anunciou a contratação do zagueiro Welinton, que foi revelado pelo Flamengo, nesta quinta-feira. O jogador estava no Alanyaspor, do mesmo país, e assinou com a equipe de Instambul por três temporadas, até junho de 2023.
Na última temporada, o defensor fez boa temporada com o Alanyaspor, que terminou em quinto lugar no campeonato nacional e chegou à final da Copa da Turquia. Na próxima temporada, a equipe disputará a Liga Europa pela primeira vez em sua história.
Pelo novo clube, Welinton, de 31 anos, disputará a Liga dos Campeões. Cria das categorias de base do Flamengo, o jogador passou ainda pelo futebol russo e do Qatar, além de atuar no Coritiba no Brasil.

