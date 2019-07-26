Leitores de A Gazeta têm desconto para Vasco x CSA no Kleber Andrade

Integrantes do Clube do Assinante da Gazeta também terão direito a comprar os ingressos pelo valor de meia, sendo até quatro bilhetes promocionais por assinante.

A torcida do Vasco irá ocupar os setores A, C e D. O setor B será de torcida mista, enquanto o setor B1 está reservado aos torcedores do CSA. Têm direito à meia-entrada estudantes, doadores de sangue, professores da rede municipal de Cariacica e idosos acima de 60 anos. A gratuidade é para crianças de até 2 anos.