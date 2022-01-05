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Leila Pereira vê 'valores inviáveis' para contratações e avisa: 'Eu não vou quebrar o Palmeiras'

Presidente do Verdão participou de uma live com torcedores no início da noite desta quarta-feira e falou da busca por reforços, principalmente para a posição de centroavante...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 19:34

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:34

O Palmeiras está no mercado em busca de um centroavante para a disputa da temporada 2022. Essa intenção não é novidade e tem causado ansiedade no torcedor, mas a contratação tem esbarrado em valores "inviáveis" como disse a presidente Leila Pereira, em live nesta quarta-feira. Por isso, ela reforçou a o objetivo de manter uma gestão responsável sem "quebrar o clube".
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A mandatária do Verdão participou de uma live em que respondeu perguntas de torcedores palmeirenses no início da noite desta quarta. Obviamente o principal assunto foi a chegada de reforços para o elenco de Abel Ferreira, especificamente para vestir a camisa 9 do time, algo tão desejado há algum tempo. No entanto, Leila fez questão de ser realista e explicar a situação.
- Nós estamos sempre em busca de bons profissionais, os melhores, mas tratamos o assunto com responsabilidade financeira. E os valores que chegam são inviáveis para a realidade brasileira. Não vou sacrificar o Palmeiras pagando um valor que eu acho incompatível com a nossa realidade, a realidade brasileira. Quando digo isso, não é dizendo que não vou investir, o Palmeiras vai investir sim, sempre declarou a presidente alviverde, antes de completar:
- Não acredito no bom e barato, isso não existe, vocês lembram bem dessa frase e viram o que aconteceu no passado. Eu não acredito, futebol é investimento, investimento alto. Tudo no futebol é muito caro, bons profissionais são caríssimos. Temos de ser o mais assertivo possível e é isso que eu vou ser. Investir de uma forma correta, responsável.Como tem falado desde o início de seu mandato, no último mês, Leila Pereira tem como objetivo manter a responsabilidade nas contas do clube, além de melhorar o desempenho esportivo e financeiro durante os próximos anos. Por essas e outras, estão descartadas as loucuras que possam "quebrar" o Palmeiras. Na coletiva, a presidente usou exemplo do que ocorreu em outras agremiações, em que os dirigentes saíram e o caos ficou para o clube.
- Eu vou ser bem clara com vocês: eu não vou quebrar o Palmeiras, eu não vou fazer isso, eu estou aqui para fazer um trabalho responsável. Eu não vou fazer contratações acima da realidade do Brasil, eu não vou fazer isso. O meu compromisso com o torcedor é ser transparente. Eu quero que no final da minha gestão o Palmeiras esteja melhor esportivamente e financeiramente.
- Não adianta eu cometer irresponsabilidades como vocês já viram, não vou citar nomes para não ser indelicada, com vários clubes no Brasil que foram tratados de forma irresponsável. O dirigente sai e a situação do clube fica dramática. Não é isso que eu quero para o Palmeiras e enquanto eu for presidente isso não vai acontecer. Eu vou sair daqui com o Palmeiras melhor esportivamente e financeiramente. Esse é o compromisso que eu tenho com os torcedores e com a Sociedade Esportiva Palmeiras - concluiu a mandatária.

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