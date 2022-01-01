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Leila Pereira fala sobre ansiedade do torcedor do Palmeiras em relação a reforços: 'Precisamos ser assertivos'

Presidente disse que clube está totalmente focado no Mundial de Clubes
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LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 14:08

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 14:08

Leila Pereira, nova presidente do Palmeiras, usou suas redes sociais para falar com o torcedor em relação à ânsia por reforços para a temporada 2022. Ela desejou um feliz ano novo e disse que está sempre de olho nas mensagens que recebe, mas que é preciso ter calma para contratar os jogadores certos.- Confiem em nosso trabalho. Podem ter certeza absoluta que eu penso ininterruptamente no que é melhor para o Palmeiras, e eu sempre farei o que é melhor para o Palmeiras e para vocês, nossos milhões de torcedores. Eu sei que às vezes vocês ficam ansiosos demais, mas segurem um pouquinho a ansiedade porque está tudo sob controle, mas às vezes precisa para que a gente faça o melhor - afirmou Leila.
A mandatária do Verdão afirmou que, no momento, o foco total do time está no Mundial de Clubes de 2021, que será disputado entre 3 e 12 fevereiro e é a maior meta do Palmeiras para 2022.- Vamos em frente. Nosso foco total hoje é para fevereiro, no Mundial, chegarmos lá muito fortes. Podem acreditar que nós estamos pensando em tudo para que estejamos muito forte para pintarmos o mundo de verde - disse a presidente.
- Eu estou aqui para fazer o melhor para o Palmeiras. Eu sou uma mulher objetiva e o que não me falta é coragem e energia para tomar decisões. Mas no futebol precisamos tomar as decisões ao máximo para que a gente seja assertivo e no futebol é tudo caríssimo, eu não posso desperdiçar investimento, dinheiro do Palmeiras, vocês sabem disso e eu preciso de dinheiro em caixa. Eu vou fazer sempre o melhor para o Palmeiras financeiramente também. Vamos forte, para cima. Avanti! - completou Leila Pereira.
Crédito: ApresidentedoPalmeiras,LeilaPereira,usouasredessociaisparafalarcomotorcedor(Reprodução/Instagram

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