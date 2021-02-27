Leila Pereira é reeleita conselheira e fica apta ao pleito presencial no Palmeiras

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Dona das empresas Crefisa e Faculdade das Américas (FAM), patrocinadoras do Palmeiras, Leila Pereira foi eleita para seu segundo mandato como conselheira do clube na tarde deste sábado (27).Com 387 votos, foi a candidata mais votada de sua chapa e dona de quase 10% de todos os votos computados no pleito. Com a vitória, ela fica apta a se candidatar à presidência do Palmeiras ao fim do mandato de Maurício Galliote, no final de 2021. >> Paulistão 2021 vai começar! Confira o guia completo com regulamento, chaveamento e informações de cada time

– Estou extremamente feliz, foi um trabalho muito grande que fiz nesse tempo todo. Isso (387 votos) é um reconhecimento de um trabalho com 6 anos de parceria das nossas empresas com o Palmeiras, dos sócios que veem meu empenho, que sabem da minha presença no clube social, em tudo, para que a Sociedade Esportiva Palmeiras seja cada vez maior – celebrou Leila, após a vitória.

Leila ainda comentou sobre sua segunda vitória e sobre seguir sendo a conselheira mais votada da história do Palmeiras.

– Isso me enche de orgulho. Uma mulher no meio do futebol com uma votação tão expressiva. É a prova que não existe essa distinção de sexo. Se a pessoa sabe o que quer, se é obstinada e comprometida, vai ter sucesso. Esse é o reconhecimento do meu trabalho – afirmou a reeleita conselheira.Por fim, deixou em aberto a possibilidade de trilhar um próximo degrau, que é ser presidente do clube.

– É claro que tem o próximo passo, naturalmente tem, mas hoje eu quero comemorar. Em breve falamos sobre isso – concluiu a empresária.