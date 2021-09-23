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futebol

Leila Pereira decide chapa para eleição presidencial no Palmeiras

Todos os vices já ocupam algum cargo no clube, sendo Paulo Buosi o único a concorrer novamente à vaga
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Publicado em 23 de Setembro de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2021 às 10:00
Crédito: Reprodução/redes sociais
A empresária Leila Pereira definiu a composição de sua chapa para a disputa da eleição presidencial no Palmeiras. São quatro vices escolhidos e todos já trabalham no clube, sendo que o primeiro nome, Paulo Buosi, já ocupa a função. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista André Galvão.
Além de Buosi, Maria Tereza Ambrósio Bellangero, Neive Conceição Bulla de Andrade e Tarso Luiz Furtado Gouveia fazem parte da chapa. No Palmeiras, Maria cumpre a função de diretora estatutária de patinação, enquanto Neiva é membro do Conselho de Orientação e Fiscalização e Tarso trabalha como diretor do departamento de interior.Favorito ao pleito, o grupo de Leila Pereira concorrerá com Mario Gianni, candidato da oposição que tem vínculos com Mustafá Contursi, conselheiro vitalício do clube. O registro da chapa ainda não foi efetuado, mas deve ocorrer em breve.O detalhe é que Gianni não terá o apoio do ex-mandatário Paulo Nobre, e tampouco de seus parceiros. Apesar da expectativa de contar com suporte do grupo, os participantes deixaram claro que não tem intenções de atuar nas eleições alviverdes.
O mandato do atual presidente Maurício Galiotte se encerra no final do mês novembro, quando acontece o pleito. Antes de concorrer ao cargo na Assembleia de Sócios, é necessário conseguir 15% de aprovação no Conselho. Ao final do processo, será eleito o presidente que ficará três anos na cadeira presidencial do Palmeiras.

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