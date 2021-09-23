Leila Pereira decide chapa para eleição presidencial no Palmeiras

A empresária Leila Pereira definiu a composição de sua chapa para a disputa da eleição presidencial no Palmeiras. São quatro vices escolhidos e todos já trabalham no clube, sendo que o primeiro nome, Paulo Buosi, já ocupa a função. A informação foi publicada em primeira mão pelo jornalista André Galvão.

Além de Buosi, Maria Tereza Ambrósio Bellangero, Neive Conceição Bulla de Andrade e Tarso Luiz Furtado Gouveia fazem parte da chapa. No Palmeiras, Maria cumpre a função de diretora estatutária de patinação, enquanto Neiva é membro do Conselho de Orientação e Fiscalização e Tarso trabalha como diretor do departamento de interior.Favorito ao pleito, o grupo de Leila Pereira concorrerá com Mario Gianni, candidato da oposição que tem vínculos com Mustafá Contursi, conselheiro vitalício do clube. O registro da chapa ainda não foi efetuado, mas deve ocorrer em breve.O detalhe é que Gianni não terá o apoio do ex-mandatário Paulo Nobre, e tampouco de seus parceiros. Apesar da expectativa de contar com suporte do grupo, os participantes deixaram claro que não tem intenções de atuar nas eleições alviverdes.