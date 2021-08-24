Leila Pereira confirma confiança em Abel Ferreira no Palmeiras: 'Tem nosso total apoio'

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A empresária Leila Pereira concedeu sua primeira entrevista como candidata à presidência do Palmeiras à Rádio Capital e, dentre muitos assuntos, abordou o trabalho do técnico Abel Ferreira à frente da equipe, comentando que o treinador tem seu total apoio e confiança.- É inquestionável que conseguimos títulos importantíssimos com o Abel. Nós confiamos que continuaremos tendo grandes conquistas, é para isso que ele está aqui conosco e é para isso que nós trabalhamos. O Abel tem nosso total apoio - disse Leila.

- É claro que temos que tomar as decisões sempre em seu tempo. O trabalho continuando sendo promissor e vencedor, não tem que se falar em mudança. Continuaremos a apoiar o Abel, tem todo o nosso apoio. O que pudermos fazer para tornar nosso elenco mais forte será feito - completou.Leila Pereira lançou sua candidatura à presidência do Palmeiras Alviverde na última segunda-feira (16), apoiada pelo atual presidente Maurício Galiotte. Conforme publicou o NOSSO PALESTRA, a provável futura mandatária do Verdão, deve comandar o clube ao estilo ‘empresarial’.