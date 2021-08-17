Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Leila Pereira anuncia candidatura à presidência do Palmeiras

Empresária é responsável pela Faculdade das Américas e pela Crefisa, principais patrocinadoras do clube
...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 21:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 21:57
Crédito: Thiago Ferri
Favorita para vencer as eleições presidenciais do Palmeiras, a empresária Leila Pereira anunciou oficialmente sua candidatura ao cargo. Se vencer, ela ocupará as funções de presidente e patrocinadora do clube, dado que é responsável, também, pela Crefisa e pela Faculdade das Américas.– Olá, pessoal. Daqui a pouco, estarei com alguns companheiros e anunciaremos oficialmente a minha candidatura à presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas estou preparada para fazer o melhor pelo nosso clube. Juntos pela mesma paixão – disse.
A chapa que concorrerá com a empresária, no entanto, ainda não foi anunciada. Serão necessários quatro nomes para a vice-presidência, que devem ser divulgados ainda nesta segunda-feira (16). Atualmente, Paulo Buosi, Alexandre Zanotta, José Caliari e Décio Perin ocupam esta função.
Desde 2015, quando assumiu o posto de patrocinadora máster do Palmeiras, por meio de suas empresas, Crefisa e FAM, Leila Pereira vem se fortalecendo exponencialmente como o principal nome político do Verdão. Sua base de aliados vem pavimentando o caminho através do aumento de mandato presidencial para três anos e sua nomeação como conselheira.Segue o impasse sobre quem enfrentará a favorita à cadeira do Palmeiras, mas a tendência é que Savério Orlandi represente a oposição. Ele foi diretor de futebol na gestão de Affonso Della Monica e também foi membro do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). Antes, Luiz Pastore (MDB), que é suplente do Senado Federal pelo Espírito Santo, foi ventilado como possível candidato, mas não avançou na função.
Para uma terceira via, que tende a ser meramente protocolar, o nome de Paulo Jussio, de 40 anos, aparece como uma possibilidade plausível. Ele foi diretor nas gestões de Paulo Nobre e Maurício Galiotte e está no Conselho Deliberativo desde 2013. Ainda assim, não há qualquer movimento de oficialização a respeito dessa possível chapa para as eleições.
Quando definidas, as chapas precisarão de aprovação em uma votação no filtro do Conselho. As candidaturas aprovadas por 15% do Órgão estarão habilitadas a participar da Assembleia composta pelos sócios do Verdão. Esse encontro será responsável por definir o novo presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Minha avó mutilou minha filha às escondidas com apenas 6 meses': o ciclo da mutilação genital que mulheres colombianas lutam para encerrar
Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados