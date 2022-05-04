Leila descarta Pedro no Palmeiras 'por enquanto' e comenta situações de Scarpa e Jailson: 'Conversando'

Enquanto o Palmeiras passa o carro em cima dos rivais na Copa Libertadores, a diretoria segue trabalhando para manter e melhorar esse time histórico. Entre os assuntos discutidos estão a contratação de um possível camisa 9 e a renovação contratual de quem tem vínculo até o final deste ano. E para responder sobre essas questões, nada melhor do que a presidente do clube: Leila Pereira.GALERIA> Palmeiras lança coleção inspirada nos anos 80; veja fotos

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Em conversa com os jornalistas na saída da reunião para a criação da liga dos clubes brasileiros, a mandatária palmeirense foi perguntada sobre a possibilidade de retomar as conversas por Pedro, do Flamengo, agora que o centroavante disse que poderá definir o futuro no meio do ano. Ela, no entanto, descartou, por ora, o atleta.

- O Palmeiras está sempre atento ao mercado em busca dos melhores profissionais, mas como eu já tinha dito anteriormente, com relação a esse jogador, as negociações foram completamente encerradas. A gente está sempre aberto para conversar, mas por enquanto não tem nada para ser conversado, não tem nenhuma novidade - despistou a dirigente alviverde.As negociações citadas por Leila Pereira fazem referência ao fim de fevereiro deste ano, quando o Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros para contar com o centroavante, mas não teve sucesso.

No entanto, nem só de centroavante vive o planejamento do departamento de futebol. Outro assunto que permeia a diretoria atualmente é a renovação de contrato de Gustavo Scarpa, cujo vínculo termina em dezembro de 2022. Há o interesse do clube, como a própria Leila confirma, mas vai depender da vontade do jogador.

- O contrato do Scarpa vence no final do ano, nós estamos conversando, temos interesse que o atleta fique, mas também cabe ao atleta querer ficar conosco. O Scarpa é um atleta muito importante para o Palmeiras e a gente não tem pressa em finalizar essa conversa, porque o contrato dele vai até o final do ano.

Como publicou o LANCE! recentemente, Scarpa tem interesse em buscar uma oportunidade no futebol europeu e gostaria de esperar por alguma proposta do Velho Continente, mas não descarta a possibilidade de seguir no Verdão. Ambas as partes possuem uma relação boa e seguem conversando por um denominador comum.

Mais um assuntou que acabou pintando na mesa dos cartolas alviverdes foi a grave lesão de Jailson no joelho esquerdo. Contratado no começo deste ano, o volante assinou apenas por uma temporada e já estava em negociações para renovar o vínculo antes mesmo de se machucara. Segundo Leila, as tratativas seguem, mas a prioridade é a recuperação do atleta que pode nem jogar mais em 2022.

- A conversa com o Jailson continua, o mais importante agora é a recuperação do jogador - declarou a presidente palmeirense.

O Palmeiras deve reforçar seu elenco no meio do ano, quando a próxima janela de transferências será aberta. As posições pretendidas pela comissão técnica são mantidas em sigilo, mas sabe-se que o centroavante segue no topo dessa lista de desejos.