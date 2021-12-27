Leicester x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League

O Liverpool viaja para encarar o Leicester nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), pela Premier League. Os Reds, que não atuaram na rodada do Boxing Day, viram o Manchester City abrir uma diferença de seis pontos na liderança do Campeonato Inglês, mas buscam cortar a diferença em busca do título.ELOGIOS AO RIVAL- O Leicester não está na situação perfeita, pois eles têm lesões e, salvo engano, casos de Covid-19. Nós jogamos contra eles há alguns dias e foram valentes na partida. O que Brendan (Rodgers) está fazendo é excepcional, então por isso será complicado, mas vamos tentar vencer - disse Jurgen Klopp, comandante do Liverpool.

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MOMENTO COMPLICADOO Leicester não faz uma campanha na Premier League como nos últimos anos em que brigou até o fim por uma vaga na Champions League. Os Foxes vêm de uma eliminação para o Liverpool na Copa da Liga Inglesa e de uma goleada sofrida contra o Manchester City por 6 a 3 além do intervalo de dois dias entre uma partida e outra.

FICHA TÉCNICA:Leicester x Liverpool

Data e horário: 28/12/2021, às 17h (de Brasília)Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LEICESTER (Técnico: Brendan Rodgers)Schmeichel; Daley-Campbell, Amartey, Vestergaard e Castagne; Ndidi, Tielemans e Soumare; Pérez, Vardy e Maswanhise

Desfalques: Wesley Fofana, James Justin, Jonny Evans, Caglar Soyuncu, Patson Daka, Ricardo Pereira, Harvey Barnes e Ryan Bertrand (machucados)

LIVERPOOL (Técnico: Jurgen Klopp)Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Tsimikas; Henderson, Fabinho e Keita; Salah, Jota e Mane

Desfalques: Harvey Elliott, Adrian, Nat Phillips e Divock Origi (machucados). Andy Robertson (suspenso)