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Leicester x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do confronto da Premier League

Em busca de aumentar a sua vantagem na liderança da Premier League, Chelsea enfrenta o Leicester City fora de casa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 15:23

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:23

Neste sábado, o Leicester City recebe o Chelsea pela 12ª rodada da Premier League em sua casa, o King Power Stadium. Com o objetivo de manter uma distância para os seus adversários na liderança, o Chelsea busca a vitória às 9:30h (de Brasília).Veja a tabela do Inglês
No meio da tabela da Premier League, o Leicester City busca melhorar o seu desempenho na competição após um início complicado. Por conta das pontuações próximas entre as equipes do alto da tabela, o Leicester pode encostar na zona de classificação para competições europeias com uma vitória.
Líder da Premier League com 26 pontos somados em onze partidas já disputadas, o Chelsea busca manter a primeira colocação da competição com uma vitória neste sábado. No momento, os Blues brigam com Manchester City e West Ham, que estão com três pontos a menos.FICHA TÉCNICALEICESTER x CHELSEA - Premier League
Data e horário: 20/11/2021, às 9:30h (de Brasília)Local: King Power Stadium, em Leicester (ING)Árbitro: Paul TierneyAssistentes: Constantine Hatzidakis e Neil DaviesOnde assistir: ESPN Brasil
LEICESTER (Treinador: Brendan Rodgers)Schmeichel; Ricardo Pereira, Johnny Evans, Soyuncu e Castagne; Ndidi, Soumaré, Lookman, Barnes e Madidson; Vardy.
Desfalques: Tielemans, Fofana e Bertrand (lesionados).
CHELSEA (Treinador: Thomas Tuchel)Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rudiger; Reece James, Kanté, Jorginho e Chiwell; Mount, Hudson-Odoi e Havertz.
Desfalques: Kovacic, Werner e Alonso (lesionados).
Crédito: LeicestereChelseaenfrentam-senestesábado(Foto:TIMKEETON/POOL/AFP

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