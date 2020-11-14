Lei do Ex? Scarpa reencontra Fluminense pela quinta vez no Palmeiras

Vivendo boa fase no Palmeiras, Gustavo Scarpa se prepara para encarar o Fluminense, seu ex-clube, neste sábado (14), pela quinta vez com a camisa alviverde. Atuando como lateral esquerdo, o camisa 14, depois de balançar as redes no jogo passado, busca, agora, ir às redes do Flu, fato inédito para ele.
Em seus quase três anos de clube, Gustavo Scarpa tem duas vitórias, um empate e uma derrota contra os cariocas. Com apenas uma assistência sobre o Tricolor, o canhoto tenta fazer valer o retrospecto como jogador do Flu para ajudar o Verdão a somar a sua quarta vitória seguida neste Brasileirão.Se depender dos jogos passados, no Allianz Parque, o torcedor alviverde pode ficar animado com o jogo deste sábado. Nas duas oportunidades em que Scarpa encarou o Flu na nova casa alviverde, foram duas vitórias palmeirenses, ambas por 3 a 0, em 2018 e 2019.
Palmeiras, Fluminense, Gustavo Scarpa e Allianz Parque já vivem uma curiosa relação desde 2015. No ano do tricampeonato da Copa do Brasil do Verdão, Scarpa parou em Prass na disputa de pênaltis, na semifinal, e contribuiu para que o Palmeiras avançasse para a grande final.
Contratado em 2018 pelo Palmeiras, Gustavo Scarpa tem 93 jogos e 21 gols pelo Palestra.