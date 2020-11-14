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futebol

Lei do Ex? Scarpa reencontra Fluminense pela quinta vez no Palmeiras

Contratado pelo Verdão junto ao Tricolor, o meia vive boa fase, agora como lateral...
LanceNet

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Publicado em 

14 nov 2020 às 08:35

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 08:35

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
Vivendo boa fase no Palmeiras, Gustavo Scarpa se prepara para encarar o Fluminense, seu ex-clube, neste sábado (14), pela quinta vez com a camisa alviverde. Atuando como lateral esquerdo, o camisa 14, depois de balançar as redes no jogo passado, busca, agora, ir às redes do Flu, fato inédito para ele.
​Em seus quase três anos de clube, Gustavo Scarpa tem duas vitórias, um empate e uma derrota contra os cariocas. Com apenas uma assistência sobre o Tricolor, o canhoto tenta fazer valer o retrospecto como jogador do Flu para ajudar o Verdão a somar a sua quarta vitória seguida neste Brasileirão.​Se depender dos jogos passados, no Allianz Parque, o torcedor alviverde pode ficar animado com o jogo deste sábado. Nas duas oportunidades em que Scarpa encarou o Flu na nova casa alviverde, foram duas vitórias palmeirenses, ambas por 3 a 0, em 2018 e 2019.
​Palmeiras, Fluminense, Gustavo Scarpa e Allianz Parque já vivem uma curiosa relação desde 2015. No ano do tricampeonato da Copa do Brasil do Verdão, Scarpa parou em Prass na disputa de pênaltis, na semifinal, e contribuiu para que o Palmeiras avançasse para a grande final.
​Contratado em 2018 pelo Palmeiras, Gustavo Scarpa tem 93 jogos e 21 gols pelo Palestra.

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