Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES

Um condenado por estuprar a enteada de 11 anos foi preso em Vitória, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (9). Ele era foragido do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas desde 2021 e foi localizado pela Guarda Municipal na rodoviária da capital capixaba.

A corporação informou que o homem de 41 anos morava havia cerca de dois meses no Espírito Santo. Ele confessou ter deixado Alagoas devido ao mandado de prisão pela condenação a 11 anos e seis meses de reclusão. Segundo a Guarda, o homem estava prestes a embarcar em um ônibus da linha Rio de Janeiro-Maceió.