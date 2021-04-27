Lei do ex! Roger marca e Inter de Limeira derrota a Ponte Preta

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No Moisés Lucarelli, a Inter de Limeira fez valer a lei do ex e com gol de Roger bateu a Ponte Preta por 1 a 0. Com o resultado, o Leão chegou aos 9 pontos, na vice-liderança da chave A. Por outro lado, a Macaca fica na 3ª posição do grupo B, com 10 pontos.

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Na próxima rodada, a Ponte Preta tenta a recuperação diante do Mirassol. A Inter de Limeira visita o Palmeiras, no Allianz Parque.

Lei do ex

O início do confronto foi intenso. A Ponte Preta chegou duas vezes com perigo através de Apodi e Ruan Renato, mas não colocou a bola dentro da rede. Quando a Inter de Limeira desceu, foi mortal. Roger completou o cruzamento e mandou para o gol, 1 a 0. Sem inspiração, a Macaca pouco chegou ao gol do adversário e foi para o vestiário em desvantagem.

Ponte inerte e Inter

Na etapa final a Ponte Preta ocupava o campo de defesa da Inter de Limeira, mas não finalizava com perigo. Por outro lado, o time visitante teve duas chances claras. Na primeira Batatinha, sozinho, cabeceou para fora. Pouco depois, Roger aproveitou a sobra do escanteio e Ruan Renato salvou a Macaca quase em cima da linha.

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