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futebol

Lei do ex! Roger marca e Inter de Limeira derrota a Ponte Preta

Atacante marcou o único gol do confronto e deu a vitória ao Leão na cidade de Campinas...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 21:53

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2021 às 21:53
Crédito: Reprodução/Sportv
No Moisés Lucarelli, a Inter de Limeira fez valer a lei do ex e com gol de Roger bateu a Ponte Preta por 1 a 0. Com o resultado, o Leão chegou aos 9 pontos, na vice-liderança da chave A. Por outro lado, a Macaca fica na 3ª posição do grupo B, com 10 pontos.
Calendário
Na próxima rodada, a Ponte Preta tenta a recuperação diante do Mirassol. A Inter de Limeira visita o Palmeiras, no Allianz Parque.
Lei do ex
O início do confronto foi intenso. A Ponte Preta chegou duas vezes com perigo através de Apodi e Ruan Renato, mas não colocou a bola dentro da rede. Quando a Inter de Limeira desceu, foi mortal. Roger completou o cruzamento e mandou para o gol, 1 a 0. Sem inspiração, a Macaca pouco chegou ao gol do adversário e foi para o vestiário em desvantagem.
Ponte inerte e Inter
Na etapa final a Ponte Preta ocupava o campo de defesa da Inter de Limeira, mas não finalizava com perigo. Por outro lado, o time visitante teve duas chances claras. Na primeira Batatinha, sozinho, cabeceou para fora. Pouco depois, Roger aproveitou a sobra do escanteio e Ruan Renato salvou a Macaca quase em cima da linha.
Bola do jogo
A chance do empate da Ponte Preta veio aos 42 minutos. Na jogada individual de Bruno Michel, Apodi recebeu na cara do goleiro e chutou para fora.

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