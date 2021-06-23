Lei do ex? Cria da Academia é destaque no Red Bull Bragantino

Crédito: Divulgação/Bragantino

Cria das categorias de base do Palmeiras e vendido por preço milionário em 2020, o atacante Artur, do Red Bull Bragantino, está se destacando na boa campanha do time do interior paulista no Campeonato Brasileiro. Aos 23 anos, ele vive sua segunda temporada no Massa Bruta e deverá ser titular no confronto diante do Verdão.Artur já possui dois gols e uma assistência em três jogos pelo Brasileirão. Segundo dados retirados no site Footstats, o camisa 7 é também quem mais finaliza entre os 417 jogadores da competição. Com 13 arremates, acertou cinco no alvo, sendo o com maior número de acertos.

Levando em consideração toda a temporada, são 26 jogos, cinco gols e quatro assistências da Cria da Academia pelo time dirigido por Mauricio Barbieri.

Essa não é a primeira temporada de destaque no time do interior paulista. Contratado pelo clube em janeiro de 2020 por R$ 27 milhões e com contrato de cinco temporadas, o ponta foi um dos destaques na surpreendente campanha do clube na última temporada. Titular e protagonista ao lado de Claudinho, somou quatro gols em 47 partidas.No Verdão desde a categoria sub-17, em 2015, o jovem foi destaque nas categorias inferiores do clube. Promovido ao time principal em 2016, a pedido do técnico Cuca, fez apenas um jogo. Sem novas oportunidades, foi emprestado ao Novorizontino para disputa do Campeonato Paulista de 2017.

Emprestado ao Londrina para o Campeonato Brasileiro da Série B, em 2017, Artur foi o quinto atleta de linha com maior minutagem dentro de campo. Com 36 partidas disputadas – todas como titular – atuou por 3.215 minutos. Garçom, foi quem mais deu assistências na competição, com 10 passes que geraram gols, além de 51 passes para finalização. O atacante também anotou oito gols na Série B. Detalhe para as 98 finalizações, maior número do torneio.

Sem espaço com Roger Machado e Felipão em seu retorno ao Palmeiras, disputou sete jogos saindo do banco de reservas em 2018, sendo Campeão Brasileiro com o clube. Cedido ao Bahia na temporada de 2019, o atacante se transformou rapidamente em protagonista e foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro. Ao todo foram 55 jogos e dez gols.