Leganés anuncia a contratação de Caio Lopes, volante ex-Vasco

Após acertar sua saída do Vasco, o volante Caio Lopes foi anunciado nesta terça-feira pelo Leganés, da Espanha. O jogador de 21 anos assinou contrato de cinco anos e será integrado ao time B do clube, que disputa a terceira divisão nacional. A equipe principal atualmente está na segunda divisão.O jogador tinha vínculo com o Cruz-Maltino até o fim da última temporada, mas as partes não chegaram a um acordo pela renovação. Formado na base do clube carioca, o meio-campista fez 22 partidas pela equipe de São Januário e marcou somente um gol.
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- Muito feliz com o início dessa nova jornada na minha carreira. Estou muito motivado para continuar evoluindo e conquistar meu espaço. Agradeço pelo carinho dos que torcem por mim e a todos do Leganés pela oportunidade. Seguimos juntos - disse Caio Lopes nas redes sociais.
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Antes de acertar com a equipe espanhola, o jogador se despediu do Vasco e agradeceu pelo período que passou na equipe.