Leganés anuncia a contratação de Caio Lopes, volante ex-Vasco

Após acertar sua saída do Vasco, o volante Caio Lopes foi anunciado nesta terça-feira pelo Leganés, da Espanha. O jogador de 21 anos assinou contrato de cinco anos e será integrado ao time B do clube, que disputa a terceira divisão nacional. A equipe principal atualmente está na segunda divisão.O jogador tinha vínculo com o Cruz-Maltino até o fim da última temporada, mas as partes não chegaram a um acordo pela renovação. Formado na base do clube carioca, o meio-campista fez 22 partidas pela equipe de São Januário e marcou somente um gol.