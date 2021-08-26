Leão de treino, mas oscilante em jogos, Mateus Vital deixa o Corinthians para viver novos ares

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na última quarta-feira (25), o Corinthians comunicou o empréstimo do meia-atacante Mateus Vital ao Panathinaikos, da Grécia. Durante três temporadas e meia pelo Timão, o jogador viveu grandes períodos de instabilidade, mas possuía grande confiança interna.

O motivo da admiração de muitos dentro do Timão era o desempenho de Vital nos treinamentos. Principalmente os companheiros do atleta enxergavam nele um dos mais focados e com melhor rendimento nas atividades do dia a dia.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosContudo, dentro de campo o camisa 22 teve apenas sete meses de “auge”, período em que trabalhou com Vagner Mancini no comando técnico corintiano e se tornou protagonista do clube. Jogando pelo lado esquerdo de ataque, as principais ações ofensivas do Corinthians naquele momento eram através do setor e grande parte dos gols do clube saíram dos pé de Vital.

Dos 14 tentos que o jogador anotou pelo Timão, oito foram durante a ‘Era Mancini’, o que representa 57% das vezes que Vital foi às redes pelo clube do Parque São Jorge.

Na atual temporada, Mateus Vital tem cinco gols, o que faz dele vice-artilheiro do Corinthians no ano. No entanto, ele não marca desde o dia 26 de maio, na goleada corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate, do Paraguai, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, justamente último jogo do Timão antes da estreia de Sylvinho no comando – na ocasião, o interino Fernando Lázaro foi quem dirigiu a equipe.

Além disso, o meia-atacante é o segundo atleta que mais participa de gols pelo Timão neste ano, com oito ações (cinco gols e três assistências), ficando atrás apenas de Jô, quem tem sete tentos e três passes para gols.