Leandro Vuaden apitará confronto entre Palmeiras e América-MG, pela Copa do Brasil

Crédito: César Greco/Palmeiras

Leandro Pedro Vuaden foi o escolhido pela CBF para comandar a arbitragem do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, entre Palmeiras e América Mineiro. Ao seu lado estarão os assistentes Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza. Além destes, Daniel Nobre Bins será o responsável pelo VAR.

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O juiz de 45 anos apitará a sua quarta partida no Allianz Parque. Com ele no apito, o Verdão venceu apenas um jogo e contabilizou, aproximadamente, 33% de aproveitamento. Na atual temporada, Vuaden esteve no comando da arbitragem em 12 partidas na primeira divisão nacional, das quais três foram do Alviverde.