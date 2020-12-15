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Leandro Vuaden apitará confronto entre Palmeiras e América-MG, pela Copa do Brasil

Árbitro que apitou o Choque Rei no primeiro turno do Brasileirão será o responsável pela arbitragem do jogo contra a equipe mineira
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LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 07:43

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 07:43

Crédito: César Greco/Palmeiras
Leandro Pedro Vuaden foi o escolhido pela CBF para comandar a arbitragem do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, entre Palmeiras e América Mineiro. Ao seu lado estarão os assistentes Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza. Além destes, Daniel Nobre Bins será o responsável pelo VAR.
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O juiz de 45 anos apitará a sua quarta partida no Allianz Parque. Com ele no apito, o Verdão venceu apenas um jogo e contabilizou, aproximadamente, 33% de aproveitamento. Na atual temporada, Vuaden esteve no comando da arbitragem em 12 partidas na primeira divisão nacional, das quais três foram do Alviverde.
>> Confira as chaves da Libertadores 2020O Palmeiras entrará em campo na próxima quarta-feira (23), contra o América Mineiro, pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, às 21h30 (horário de Brasília) em busca de mais uma final da competição.

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