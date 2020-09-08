Leandro Fernández é regularizado no BID e pode estrear pelo Inter

Na próxima quinta-feira, o Internacional encara o Ceará pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro e o técnico Eduardo Coudet pode ter uma novidade na equipe. Trata-se do atacante Leandro Domínguez, que está registrado no BID da CBF.Contratado na semana passada, o atacante, indicado por Coudet, trabalha normalmente com o elenco e deve ser relacionado para ficar no banco de reservas.
A chegada do argentino foi muito comemorada pela comissão técnica, que pedia reforços para o sistema ofensivo, que sofreu algumas baixas.
Abel Hernández
Outro atacante que foi contratado recentemente foi o uruguaio Abel Hernández. No último fim de semana ele entrou nos minutos finais e deve receber uma chance diante do Vozão.
Com 17 pontos na classificação, o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro e encara o Ceará, na quinta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).