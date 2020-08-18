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Leandro Damião comemora dez anos do primeiro gol pelo Internacional

Atacante atualmente no futebol japonês também comemora, em agosto, nove anos da conquista do bicampeonato da Recopa pelo Colorado...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 08:20

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 08:20

Crédito: Ricardo Duarte
Era final da Taça Libertadores da América em 2010. O Internacional buscava o bicampeonato da competição e conseguiu. Um dos destaques da partida e que ajudou o Colorado a levantar a taça foi o atacante Leandro Damião.
Menino na época, ele era promessa do clube que, mais tarde, se tornou uma realidade. No dia 18 de agosto de 2010, o Beira Rio estava lotado com 53.124 pessoas. O Chivas, adversário da final, abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo. Mas o Inter foi forte e virou o marcador com Rafael Sobis, Leandro Damião e Giuliano. Araújo ainda descontou para o time mexicano.
Damião teve a estrela de grande jogador que seria no futuro. Aos 30 minutos, o garoto partiu em disparada na direção do gol depois de driblar o adversário no seu campo de defesa, usou suas pernas longas para chegar na frente do goleiro e balançar a rede do Chivas.
- Naquele momento, só lembrei de levantar as mãos aos céus e agradecer a Deus pelo gol marcado. Era meu primeiro gol, em uma final. Um sonho que estava se realizando. Mais de 50 mil torcedores comemorando. Muito legal relembrar esse feito - comemora Damião.
Já no dia 24 de agosto de 2011, Leandro Damião conquistou a Recopa, também pelo Inter, completando 9 anos dessa conquista em 2020. Com excelente primeiro tempo dele, autor de dois gols, o time gaúcho bateu o Independiente por 3 a 1 e conquistou o bicampeonato da competição.
O artilheiro sobrou naquela temporada, marcando 34 gols até aquele dia e virou o grande protagonista do título Colorado. Na época, além dos dois gols de Damião, o outro foi do lateral-esquerdo Kleber, que fez sucesso principalmente no Corinthians.
- Lembro que recebi um lançamento na direita, deixei o Milito na saudade, invadi a grande área e chutei com a ponta do pé - explica o atacante.
Já aos 25 minutos, Damigol dividiu a bola no ar novamente contra o zagueiro Gabriel Milito, levou a melhor, avançou e de cara com o goleiro Navarro soltou o pé e estufou a rede adversária. Antes de encerrar a primeira etapa, Damigol aprontou ainda mais. Deu um chapéu em Tuzzio, na lateral do campo, e depois fez embaixadinhas com a cabeça.
- Essa conquista foi de extrema importância, já que é meu segundo título internacional na carreira. Quando penso nesse triunfo, fico muito feliz e satisfeito em ter ajudado o Inter a vencer uma final contra um time tradicional e dificílimo na América do Sul. Conquistei muitas coisas importantes no Colorado, e isso me deixa muito realizado e contente - comemora Damião.
Com a camisa do Internacional de Porto Alegre, o artilheiro ultrapassou a marca dos 100 gols. Ao lado de Adãozinho, lendário atacante do Rolo Compressor, Leandro Damião é o 10º maior artilheiro da história colorada.
Recentemente, ele ultrapassou a marca dos 50 jogos pelo Kawasaki Frontale, seu atual clube no Japão.

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