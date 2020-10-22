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Leandro Castán lamenta derrota do Vasco no fim e destaca: 'Temos que assumir a responsabilidade'

Em São Januário, Vasco começa perdendo, reage no segundo tempo, mas toma gol de Everaldo aos 44 minutos da etapa final. Time perdeu a quinta seguida no Brasileirão...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 00:24

LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 00:24
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco.com.br
Nas estreias do treinador Ricardo Sá Pinto e do meio-campista Leonardo Gil, o Vasco perdeu para o Corinthians por 2 a 1 em São Januário. Na saída de campo, o capitão Leandro Castán comentou sobre a situação da equipe no Brasileirão, com cinco derrotas seguidas e bem próximo a zona de rebaixamento da competição.
- A situação é que a gente está vivendo um momento muito complicado no campeonato. com sequência de jogos, que nós jogamos muito mal, com muitos erros individuais. Temos que assumir a responsabilidade. Todo mundo tentando fazer o melhor, mas infelizmente no momento nem isso está resolvendo - disse o zagueiro.
Para o zagueiro, o momento é de aceitar as críticas e trabalhar ao lado da nova comissão técnica para reencontrar o caminho das vitórias. Vale destacar que o Vasco melhorou no segundo tempo com a entrada do argentino Leonardo Gil, mas tomou um gol no fim, em uma bola que desviou em Henrique e encobriu Fernando Miguel.
- É o momento de tentar manter a cabeça fria. Momento de muitas críticas. Nós temos que saber que estamos vestindo a camisa de um time gigante. Temos que aceitar essas críticas, continuar trabalhando, tem muito campeonato pela frente. Agora chegou uma comissão técnicas nova. Então é continuar trabalhando, ficar quieto, escutar, baixar a cabeça, e trabalhar bastante - finalizou.
Na próxima rodada, o Vasco visita o lanterna Goiás, na Serrinha, às 20h30. às dia 1, em um domingo. Antes disso, a equipe volta a campo pela Copa Sul-Americana. O sorteio que definirá o próximo adversário do Gigante da Colina acontece dia 23.

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