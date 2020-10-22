Leandro Castán lamenta derrota do Vasco no fim e destaca: 'Temos que assumir a responsabilidade'

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco.com.br

Nas estreias do treinador Ricardo Sá Pinto e do meio-campista Leonardo Gil, o Vasco perdeu para o Corinthians por 2 a 1 em São Januário. Na saída de campo, o capitão Leandro Castán comentou sobre a situação da equipe no Brasileirão, com cinco derrotas seguidas e bem próximo a zona de rebaixamento da competição.

- A situação é que a gente está vivendo um momento muito complicado no campeonato. com sequência de jogos, que nós jogamos muito mal, com muitos erros individuais. Temos que assumir a responsabilidade. Todo mundo tentando fazer o melhor, mas infelizmente no momento nem isso está resolvendo - disse o zagueiro.

Para o zagueiro, o momento é de aceitar as críticas e trabalhar ao lado da nova comissão técnica para reencontrar o caminho das vitórias. Vale destacar que o Vasco melhorou no segundo tempo com a entrada do argentino Leonardo Gil, mas tomou um gol no fim, em uma bola que desviou em Henrique e encobriu Fernando Miguel.

- É o momento de tentar manter a cabeça fria. Momento de muitas críticas. Nós temos que saber que estamos vestindo a camisa de um time gigante. Temos que aceitar essas críticas, continuar trabalhando, tem muito campeonato pela frente. Agora chegou uma comissão técnicas nova. Então é continuar trabalhando, ficar quieto, escutar, baixar a cabeça, e trabalhar bastante - finalizou.